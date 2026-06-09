Presionan a Marco Rubio por el estancamiento de EE.UU. en la transición venezolana

Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y la senadora Jeanne Shaheen, su contraparte en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio para exigir explicaciones sobre lo que consideran una inacción de la administración estadounidense frente a la crisis política venezolana.

Mediante una carta, con fecha del 8 de junio, ambos legisladores cuestionaron la ausencia de resultados tras cuatro meses de negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y Washington.

Rechazaron que pese al diálogo establecido entre ambas naciones, aún no exista un cronograma electoral para fijar las elecciones presidenciales y también que 473 personas sigan detenidas por razones políticas.

Ranking Members @RepGregoryMeeks and @SenatorShaheen sent a letter to Secretary Rubio demanding answers on the administration’s lack of progress to push a democratic transition forward in Venezuela



Read the letter in full: https://t.co/IDNR5a66Ak pic.twitter.com/mxGdfiw12G — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) June 8, 2026

Meeks y Shaheen expresaron su preocupación por los nombramientos de Larry Devoe como fiscal general, Eglée González Lobato como defensora del pueblo y el general Gustavo González López como ministro de Defensa. Para ellos, aceptar o respaldar estas designaciones sería “una oportunidad perdida” para enfrentar la corrupción y marcar distancia del Gobierno de Maduro.

“Estas realidades plantean serias dudas sobre si el enfoque actual de la administración está produciendo resultados democráticos o simplemente recompensando la cooperación táctica del mismo aparato político que ayudó a sostener el régimen de Maduro”, advierten en la carta.

Los regisladores recordaron que una transición democrática “no ocurre de la noche a la mañana”, pero insisten en que tampoco será posible sin que Washington ejerza presión para exigir cambios institucionales verificables.

Expusieron que, hasta el momento, el Departamento de Estado “no ha presentado evidencia de una estrategia sostenida y coordinada para impulsar reformas que permitan avanzar hacia un proceso electoral creíble”.

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