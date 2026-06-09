Excarcelan a cuatro presos políticos, tres son mujeres

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) informó que la noche de este lunes, 9 de junio, fueron excarcelados cuatro presos políticos. De ellos, tres mujeres.

A través de la cuenta en X del comité, se conoció que la sargento Vicmarys Oropeza, detenida desde 2022 por el caso Explosión Planta “Josefa Camejo”, fue excarcelada. Junto a ella, la mayor Diana Victora y la teniente Karen Gómez, encarceladas desde 2024 por el caso Brazalete Blanco.

#8Jn Desde el @ForoPenal, confirmamos la excarcelación de la presa política, primer teniente del ejército bolivariano, y fisioterapeuta, Karen Gómez quien había sido arbitrariamente detenida el 22/01/2024.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/FJ8WNsgb9i — Foro Penal (@ForoPenal) June 9, 2026

#8Jn Desde el @ForoPenal, confirmamos la excarcelación de la presa política, sargento primero de la infantería de marina VICMARYS OROPEZA quien había sido arbitrariamente detenida el 16/09/2022.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/ujQ5terZeE — Foro Penal (@ForoPenal) June 9, 2026

El primer teniente Reinaldo Enrique Finol, arbitrariamente detenido desde el año 2020, también fue excarcelado.

Según cifras del Foro Penal, organización que defiende a los presos políticos, aún quedan más de 400 personas privadas de libertad por razones políticas.

Cinco meses en vigilia

Los familiares de los presos políticos detenidos en “El Rodeo I” cumplieron cinco meses en vigilia permanente esperando a que sus familiares sean liberados.

Desde el mes de febrero, tras la instalación del Campamento de la Dignidad, los familiares siguen esperando que se concrete la promesa gubernamental de las liberaciones.

#08Jun | Familiares de presos políticos celebran una vigilia especial en las adyacencias del Rodeo I, a cinco meses de la instalación del denominado "Campamento Dignidad". Siguen esperando que se concrete la promesa gubernamental de las liberaciones pic.twitter.com/d8KYKYk0ut — Runrunes (@RunRunesWeb) June 9, 2026

Aumenta la cifra de fallecidos en custodia

El Observatorio venezolano de Prisiones (OVP) informó que aumentó a 21 la cifra de reclusos fallecidos bajo custodia del Estado desde el mes de abril.

El pasado 30 de mayo, el OVP denunció que cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.

En las últimas semanas, el OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y Víctor Alfonso Rivero.

La organización reiteró que en el país no se han materializado todas las liberaciones anunciadas y que se siguen cometiendo violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares



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