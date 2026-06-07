“¿A qué le tienen miedo?”: Henry Alviarez llamó a legalizar a Vente Venezuela

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, exhortó a las autoridades a devolver las tarjetas electorales a los partidos políticos intervenidos y a que se legalice la organización política a la que pertenece.

“¿A qué le tienen miedo? Ellos no llegan ni a 20… Hoy somos el primer partido del país. Organizado, disciplinado, con una línea de pensamiento y un liderazgo claro”, expresó durante un acto político en el estado La Guaira este fin de semana.

Alviarez señaló que, sin embargo, “esta lucha trasciende a los partidos”. Exhortó a los seguidores de Vente Venezuela a organizarse de cara a unas venideras elecciones, pero también a prepararse para dar respuesta a las necesidades de la población, especialmente a quienes están en situación de pobreza extrema.

Además, envió un mensaje a la juventud: “por ustedes no podemos fracasar. Ustedes son los que nos sostienen, son los que nos inspiran”.

Durante este fin de semana seguidores de Vente Venezuela y sus líderes se concentraron y movilizaron en Caracas y otros estados del país como Anzoátegui, Apure, Carabobo, Sucre y Zulia.

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