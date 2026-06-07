José Breijo deseó en su cumpleaños libertad plena para quienes siguen tras las rejas 

El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo celebró su cumpleaños este sábado, 6 de junio, y pidió por su libertad plena y la de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Así lo contó el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas quién, junto a su pareja Francy Fernández, le llevó una torta al hospital donde el septuagenario sigue en recuperación tras sufrir un derrame pleural.

“¡Eres un guerrero “Pepe”, no nos doblegaron y la dignidad nos hará libres!”, escribió Rojas en un post de su cuenta de X.

Este sábado el activista también compartió un video para recordar las deplorables condiciones en las que Breijo salió de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de dos años y medio privado de libertad, donde según denunció sufrió tratos crueles e inhumanos.

“Pesaba 120 kg antes de prisión y al momento de broma llega a 62 kg presentando una fuerte desnutrición. Actualmente continúa en el @HCCComunica mejorando poco a poco, ya al menos respira sin asistencia mecánica”, informó. Recordó que el uruguayo aún tiene una medida de arresto domiciliario.

Hoy en su #cumpleaños queremos recordar las condiciones físicas deplorables en las que llegó a su edificio el preso político uruguayo vzlano José Breijo luego de estar secuestrado dos años y medio en la cárcel de #Tocuyito sufriendo tratos crueles e inhumanos, pesaba 120kg antes… pic.twitter.com/rfYfCEf0cR — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) June 6, 2026

Quién lo detuvo, invadió su apartamento

Su caso resonó en medios de comunicación y redes sociales luego de que Rojas denunció que al salir de prisión Breijo llegó a su hogar y se encontró con que su apartamento había sido invadido por uno de los funcionarios que lo detuvo; por lo que el anciano tuvo que dormir en el pasillo. Tras la presión ciudadana, le devolvieron el inmueble, pero este fue desvalijado.

José Breijo fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas luego de que la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, lo visitara en su hogar y constatara el deterioro de su estado de salud.

El uruguayo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un local en Caracas y tomó una foto de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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