Trasladan a un centro de salud al expreso político José Breijo tras visita de la defensora

Después que escalara la denuncia sobre la ocupación ilegal del apartamento en el que reside el señor José Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, quien debía cumplir con un régimen de casa por cárcel tras estar poco más de dos años detenido en Tocuyito, estado Carabobo, la defensora del Pueblo, Eglée González-Lobato acudió a la residencia del preso político para constatar su situación de salud.

Según informó la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales, González-Lobato activó una “comisión especial multidisciplinaria” para atender la situación del señor Breijo y evaluar su estado de salud “luego de haber obtenido una medida cautelar sustitutiva de libertad”.

#Mayo | La Defensora del Pueblo activó una comisión especial multidisciplinaria para atender de manera integral la situación del ciudadano José Breijo, de 73 años, con el objetivo de evaluar su estado de salud, luego de haber obtenido una medida cautelar sustitutiva de libertad. pic.twitter.com/aibxb1dCxN — Defensor del Pueblo (@Defensoria_Vzla) May 28, 2026

Por su parte, el periodista Carlos Julio Rojas, quien hizo la primera denuncia sobre la situación del señor Breijo, informó que tras la “presión ciudadana” y un “diálogo franco” con la defensora se logró que el tribunal segundo con competencia en terrorismo permitiera trasladarlo a un centro de salud debido a que el señor presenta problemas respiratorios.

Rojas informó que en un principio se creía que sería trasladado al Hospital Pérez Carreño, sin embargo, le notificaron que el centro de salud al cual lo llevaron fue al Hospital de Clínicas Caracas “porque su situación es grave”.

“Eso significa que su condición de reclusión fue inhumana. Recuerden que es importante lo que vivimos nosotros en las cárceles es el reflejo del señor José, un abuelo de 73 años que simplemente terminó presa por tomar una foto”, añadió Rojas en declaraciones difundidas en redes sociales.

Video / @CarlosJRojas13: “Luego de un trabajo duro de presión ciudadana y diálogo franco con la @Defensoria_Vzla se logró que el tribunal 2 de terrorismo permitiera trasladar al abuelo preso político José Breijo a un centro de salud, tiene problemas respiratorios donde su vida… pic.twitter.com/5hEyjf2oC9 — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 28, 2026

Video / @CarlosJRojas13: “Queremos aclarar que el abuelo abuelo uruguayo-vzlano preso político José Breijo fue llevado al @HCCComunica dada la difícil realidad de los hospitales públicos en #Vzla, su situación es grave y todo ocasionado por las condiciones inhumanas de reclusión… pic.twitter.com/d9Z852VTi5 — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 28, 2026

Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento

El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijado por el funcionario que lo mantenía tomado de forma ilegal.

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