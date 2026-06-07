El gendarme argentino Nahuel Gallo reveló a CNN más detalles de los 448 días que pasó incomunicado en la prisión de El Rodeo I. Aseguró que su captura en la frontera colombo-venezolana fue una operación política dirigida desde los más altos niveles del chavismo.

Contó cómo un mensaje de WhatsApp del año 2023 que mantenía en su teléfono fue el inicio de su calvario. Gallo relató que al cruzar desde Cúcuta, los funcionarios revisaron sus chats buscando las palabras “Chávez” y “Maduro”. Los funcionarios encontraron una captura de pantalla sobre la recompensa de 50 millones de dólares que Estados Unidos ofrecía por el mandatario venezolano, acompañado de un comentario informal con su esposa.

“Para agarrar a Maduro se necesita un francotirador”, le respondió Gallo al oficial que le revisaba el celular, una frase que el régimen usó para acusarlo de espionaje y terrorismo.

Gallo detalló las torturas psicológicas y físicas sufridas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Aseguró que le pusieron una escopeta en la cabeza exigiendo que confesara que era un espía, bajo la amenaza de tirarlo de una camioneta.

En otras declaraciones a la prensa, el gendarme también identificó al exministro Diosdado Cabello como el cerebro de su caso, afirmando que dio la orden directa de capturar a cualquier extranjero para usarlo como “prenda de cambio” geopolítica en el marco de las tensiones con el presidente argentino Javier Milei. Gallo admitió haber caído en una profunda depresión hacia finales de 2025: “Pensé en cortarme las venas, pensé en matarme en la celda”.

Luego de pasar 448 días detenido en el país, a Gallo lo excarcelaron el 1° de marzo de 2026 tras gestiones entre autoridades del fútbol argentino y venezolano.

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