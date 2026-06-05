La SVPP denuncia recorte de refuerzos de vacunas esenciales por falta de inventario

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) manifestó su preocupación ante la limitación y diferimiento de dosis del esquema nacional de vacunación, ordenadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

El gremio médico advierte que estas restricciones comprometen severamente las metas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y exponen a la población infantil y adulta a “riesgos epidemiológicos prevenibles”.

La respuesta de la SVPP surge tras la difusión de la directriz oficial titulada “Optimización del uso de las vacunas disponibles”, donde las autoridades sanitarias reconocen formalmente contar con un “limitado número de dosis” en su almacén central, lo que las obligó a instruir una dosificación restrictiva en cuatro productos biológicos fundamentales:

Vacuna BCG (tuberculosis): Se restringe su aplicación a días específicos (lunes, miércoles y viernes) en centros con menos de 10 nacimientos diarios. Además, se ordena centralizar la vacunación diaria en solo uno o dos establecimientos únicos por región, limitando el acceso oportuno a los recién nacidos.

Vacuna Pentavalente: El Ministerio ordenó administrar únicamente las dosis del primer año de vida, difiriendo indefinidamente el cuarto y quinto refuerzo (correspondientes a los 18 meses y a los 4-6 años de edad) hasta que mejore la disponibilidad.

Vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis): La instrucción oficial estipula aplicar solo la primera dosis y diferir temporalmente la segunda dosis a nivel nacional.

Toxoide Tetánico-Diftérico: Su uso queda estrictamente confinado a salas de emergencia por heridas de riesgo y a la atención prenatal, quedando explícitamente prohibida su inclusión en jornadas masivas de vacunación.

Exigen adquisición urgente de vacunas

Ante este escenario, la SVPP calificó la suspensión y el diferimiento de estos refuerzos como una “situación grave que requiere respuesta inmediata en materia de adquisición, suministro y distribución de productos biológicos esenciales”. Los especialistas enfatizan que romper los esquemas de vacunación y truncar las dosis de refuerzo vulnera de forma directa el derecho a la salud de los venezolanos.

En su pronunciamiento, la sociedad científica exhortó formalmente a las autoridades nacionales y regionales a:

Garantizar la adquisición urgente y la reposición sostenida de las vacunas en condiciones óptimas de cantidad y calidad.

Fortalecer la cadena de suministro y distribución para asegurar que el acceso a los biológicos sea universal, equitativo y oportuno en todos los estados del país.

Apoyar la gestión técnica mediante la cooperación de las universidades, gremios de salud y la Academia Nacional de Medicina en materia de vigilancia y educación sanitaria.

Finalmente, la SVPP manifestó su total disposición para brindar asesoría técnica y acompañamiento institucional con el fin de corregir las fallas del PAI, recordando que el resguardo de la salud infantil y familiar debe ser una prioridad impostergable para el Estado.

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