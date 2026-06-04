El Mañanero del 4 de junio: Tensión y angustia en El Helicoide

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 4 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Helicoide continúa siendo centro de atención. Un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., levantara polémica en Venezuela al mencionar que había sido cerrado, familiares de presos políticos y ONG alertaron sobre un operativo de traslado sorpresivo de los detenidos a cárceles fuera de Caracas.

La situación estuvo tensa a lo largo de la jornada del 3 de junio. Se celebró una vigilia en horas de la noche y una periodista y dos reporteros gráficos fueron abordados violentamente por funcionarios del Sebin, quienes intentaron arrebatarles sus equipos y los retuvieron por unos minutos.

Más información del tema acá.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/ Euro BCV

Lo que rompe en redes

En las redes sociales recordaron que se cumplieron cinco meses del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Se cumplen 5 meses del 3 de enero de 2026, el día de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas – Venezuela. pic.twitter.com/wvDncFB3At — Luis Carlos 🏴‍☠️ One Piece (@LuisCarlos) June 3, 2026

Hoy es 3 de junio.



5 meses pic.twitter.com/MLpc7eA5n8 — Ulula (@Ulul4r) June 3, 2026

Azuquita pa’l café

Un estadounidense en Los Ángeles tuvo una “experiencia religiosa” al probar platos emblemáticos de la gastronomía venezolana.

Hoy es 3 de junio.



5 meses pic.twitter.com/MLpc7eA5n8 — Ulula (@Ulul4r) June 3, 2026

La ñapa (recomendamos…)

La subida de los precios sigue siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos. ¿Qué medidas pueden ayudar a estabilizar la economía? ¿Es posible recuperar el poder adquisitivo?

Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, conversó con el economista José Guerra sobre los retos económicos del país y las alternativas para contener la inflación.