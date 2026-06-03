Gremios piden a la Embajada de EE. UU. interceder para mejorar condiciones laborales y liberar presos políticos

Miembros de la Coalición Sindical y del movimiento estudiantil marcharon este miércoles, 3 de junio, hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas para consignar peticiones y exigencias en torno a la situación económica de los trabajadores, pensionados y para abogar por las personas detenidas por motivos políticos.

La concentración inició a media mañana en la Plaza Brión de Chacaíto y se desplazó por toda la avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta. En la manifestación también estuvieron presentes algunos dirigentes opositores como Wilmer Azuaje y Richard Blanco, quienes retornaron esta semana al país tras varios años de exilio forzado.

Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes denunciaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) grabaron a los participantes. “Asesinos”, gritaban las personas a los funcionarios que tomaron imágenes de la actividad, algo que se ha documentado en muchas protestas de este año como un método de intimidación.

Alí Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros seccional Portuguesa, señaló que el gremio solicita ante la Embajada de EE. UU. su intervención y apoyo para que el interinato de Delcy Rodríguez respete lo que está establecido en las leyes. “Consideramos que es necesaria su intervención para que cese la persecución contra los trabajadores de la educación en Venezuela”, expresó Acosta, quien además cuestionó el anuncio del aumento del ingreso integral, que no es suficiente ni acorde con lo que debería ser un salario digno.

Por su parte, Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, criticó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “se está burlando de los Estados Unidos” al no producirse las liberaciones de presos políticos que anunció la semana pasada. Además, señaló que el próximo 9 de junio se realizará otra protesta, el 10 de junio un paro y el 3 de julio una gran manifestación en Caracas.

En representación de los familiares de presos políticos detenidos en el Fuerte Guaicaipuro, Mayra Morales, pidió a representantes de la sede diplomática que revisen la carpeta y la información entregada sobre la situación de presos políticos en distintas cárceles. Señaló que en el caso de su hermano, uno de los 32 condenados por la operación Gedeón, no se revisan expendientes desde 2022.

“En el Fuerte Guaicaipuro están siendo cruelmente torturados, estuvieron 15 días desnudos, los conseguimos desnutridos, en condiciones inhumanas, desorientados (…) En el Rodeo tienen condiciones inhumanas, todo lo que le han hecho a esos muchachos, los desaparecidos ahí en el Rodeo, les pedimos que nos ayuden”, denunció Morales.

#Ahora | Wilmer Azuaje comenta que después del acoso que sufrieron sus familiares por sujetos desconocidos, se formuló la denuncia y hay dos personas detenidas. pic.twitter.com/pWZYWjKrbK — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Richard Blanco dice que viene a trabajar “por el país” y señala que tiene varias propuestas que complementan el plan anunciado por María Corina Machado en días pasados. Insiste en exigir la liberación plena de los presos políticos, elecciones presidenciales y propone la… pic.twitter.com/dZXblvCJCc — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Estudiantes y sindicalistas deciden continuar la protesta hacia la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pese a que ya se habían designado comisiones para llevar su petitorio ante los representantes diplomáticos. pic.twitter.com/BfLV1h8CtQ — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Funcionarios del Sebin graban la manifestación de estudiantes y sindicatos hasta la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Los manifestantes reclaman y les gritan “asesinos”. pic.twitter.com/TvQYb9FCLg — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Alí Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros Estado Portuguesa, señaló que están solicitando ante la Embajada de EEUU su intervención y su apoyo para que el interinato de los hermanos Rodríguez respete lo que está establecido en las leyes. pic.twitter.com/Iu6LVSjR1u — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, pide a Estados Unidos que libere fondos para la atención de adultos mayores y se liberen a los presos políticos. “Los que están aquí se están haciendo los locos y quiere imponerse cuatro años más (…) No nos vamos a… pic.twitter.com/JTb6OhJzhQ — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

#Ahora | Mayra Morales, vocera de familiares de presos políticos detenidos en el Fuerte Guaicaipuro, pidió a representantes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que revisen la carpeta y la información entregada sobre la situación de los presos políticos en distintas… pic.twitter.com/41ASIPuSEX — TalCual (@DiarioTalCual) June 3, 2026

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