“El Helicoide no se ha cerrado”: Exigen a Marco Rubio escuchar realidad de las víctimas

Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) alzaron su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), a través de su cuenta en X, publicó un mensaje en donde Fabiana Vera, hermana de Jackson Vera —detenido en esa prisión desde 2022— denunció que se le ha negado la Ley de Amnistía y que sigue injustamente detenido en dicho centro de reclusión.

La misma situación enfrenta Ricardo Cariel: su hermano Jean Carlos Cariel defiende su inocencia, asegura que ha sido víctima de juicios injustos, que no se le ha respetado el debido proceso y que sufrió desaparición forzosa desde su detención, el 5 de agosto de 2022.

Los familiares piden a Marco Rubio que “escuche la realidad de las víctimas y que constate que El Helicoide aún alberga a presos políticos, quienes llevan años detenidos y sin acceso a un abogado privado”.

Otro hecho que desmiente que El Helicoide esté cerrado es que familiares de los detenidos llevan más de 145 días pernoctando en sus adyacencias orando por la libertad de todos los presos políticos y denunciando que sus familiares han sido víctimas de tortura tanto física como psicológica.

ATENCIÓN | Este #2Jun, familiares de presos políticos detenidos en El Helicoide alzaron su voz contra las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que este centro de detención estaba cerrado.



En el mensaje, Fabiana Vera, hermana de… pic.twitter.com/LTl51AtMxc — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026

Principal centro de torturas

El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció en enero que el recinto penitenciario sería cerrado y propuso transformar las instalaciones en un centro social y deportivo, pero esto no se ha materializado.

La ONG Realidad Helicoide también se pronunció por las declaraciones de Rubio y ratificó que el Helicoide es un centro de torturas que sigue operando activamente como centro de torturas y tratos crueles e inhumanos.

Sumó que en el recinto siguen albergando a decenas de presos políticos, quienes a diario son sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.

“Exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cierre real, definitivo e inspeccionado de todos los centros de tortura en Venezuela”, pidió la organización.

ATENCIÓN | El Helicoide NO se ha cerrado.



Frente a las recientes declaraciones del Secretario de Estado (@SecRubio), aclaramos la situación actual del centro de torturas, El Helicoide. pic.twitter.com/is8RTxu6Ej — Realidad Helicoide (@RHelicoide) June 3, 2026

Piden a la comunidad internacional que siga vigilante

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos.

Asimismo, solicitó a las autoridades correspondientes transparencia sobre el estatus real del recinto y la atención prioritaria a la situación jurídica de las 25 personas que aún se encuentran bajo su custodia.

JEP explicó que aunque comprende que las declaraciones internacionales se basan en los compromisos e informaciones institucionales previas, la realidad de los derechos humanos exige contrastar los anuncios con la situación de las personas afectadas.

“Detrás de cada cifra hay familias que hoy siguen esperando respuestas; por ello, no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”, advirtió la ONG.

#URGENTE A la comunidad nacional e internacional: Es necesario señalar que el cierre de El Helicoide no se ha ejecutado. Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 2, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

