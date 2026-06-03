Denuncian que al preso político José Faustino Hermoso quieren cambiarle la identidad para mantenerlo detenido 

Familiares de José Faustino Hermoso García denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) junto a fiscales del Ministerio Público pretenden que este se cambie el nombre y declare culpable para mantenerlo preso, en un caso descrito como sin precedentes por organizaciones civiles venezolanas.

“Mi hijo se llama José Faustino Hermoso y lo están obligando a declararse culpable, lo están culpando de un crimen que no ha cometido, a aceptar una identidad que no corresponde de un tal Fausto Malavé. Por lo que pueda pasarle a mi hijo responsabilizo a la jueza tercera de control, Yulimer Mariana Hernández Prieto, a la fiscal, Mirtha Lugo y al Comando 11 de la GNB en el estado Zulia”, dijo en un video publicado en la cuenta de X del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, Yajaira García, madre de Hermoso García.

📹 ABERRACIÓN JURÍDICA | A José Faustino Hermoso García, familiar de varios dirigentes de izquierda opositora en Venezuela, le quieren cambiar su identidad para poder mantenerlo preso, en un caso increíble y sin precedentes públicos conocidos.



Yajaira García y Bernardo Hermoso,… pic.twitter.com/hEGb1yF7o8 — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) June 1, 2026

García denunció que su hijo ha sido víctima de torturas e hizo un llamado a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

Hermoso García es hijo de Bernardo Hermoso, sobrino de Carlos Hermoso y primo de Jesus Noel Hermoso, conocidos dirigentes políticos y luchadores sociales del partido Bandera Roja, de acuerdo a la cuenta del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

El comité denunció que por no tener identidad a Hermoso García lo han tenido retenido por más de un mes, trasladado al estado Zulia bajo desaparición forzada y sin derecho a ser visto por abogado alguno ni familiar.

El abogado y ex preso político, Eduardo Torres, denunció que Hermoso García fue detenido por un problema personal el pasado 30 de abril por funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.

Torres dijo además que los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus.

“Este no es un caso político. Es un caso doméstico de un joven trabajador que tuvo un altercado con un funcionario policial y que lamentablemente lo amenazó y le dijo: ‘donde te vea te voy a reventar’”, comentó el abogado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país