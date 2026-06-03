Alertan sobre presuntos traslados arbitrarios de presos políticos de El Helicoide

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) alertó que la tarde de este miércoles, 3 de junio, se estaría iniciando un proceso de traslado de detenidos, incluidos presos políticos, desde El Helicoide, en Caracas.

Denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos alertaron en horas de la tarde que observaron un fuerte despliegue policial con efectivos de la PNB custodiando los accesos del centro de reclusión; sin embargo, no fueron informados ni notificados de tal procedimiento.

“Familiares se mantienen en incertidumbre y exigen información oficial sobre el paradero, estado de salud y destino de las personas que estarían siendo trasladadas!, posteó el Clippve en su cuenta en X.

🚨 ATENCIÓN | Con amplio despliegue policial se estaría iniciando un proceso de traslado de detenidos, incluidos presos políticos, desde el SEBIN El Helicoide, en Caracas Venezuela



Luego de denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, así como las recientes… pic.twitter.com/u321KZ10NB — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026

El comité convocó de manera urgente a acompañar en una vigilia a las familias de los presos políticos, quienes están siendo nuevamente revictimizadas ante la posibilidad de que se concreten estos traslados.

La organización recordó que después de 147 días de excarcelaciones incumplidas, “el Estado continúa jugando con el dolor, la incertidumbre y la angustia de las familias, sin respuestas claras ni garantías reales”.

#Ahora 🚨 SOS EL HELICOIDE | VIGILIA #URGENTE



Convocamos de manera urgente a las afueras de El Helicoide para acompañar a las familias de los presos políticos, quienes están siendo nuevamente revictimizadas ante la posibilidad de un supuesto traslado a otros centros de… pic.twitter.com/WLv33AewYZ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026

Represión para ocultar la verdad

La ONG Un Mundo Sin Mordaza informó que de acuerdo a testimonios de familiares que se encuentra afuera del Helicoide, la orden de los traslados obedece a “represalias directas” por parte de las autoridades del centro de reclusión, luego de que los propios allegados desmintieran públicamente la matriz de opinión oficial sobre el supuesto cierre de este centro de torturas.

La ONG exigió el “cese inmediato” de los traslados y el levantamiento de los castigos colectivos contra las familias. Denunció, además, la represión implementada para “ocultar la verdad dentro de El Helicoide”.

Un Mundo Sin Mordaza solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos ante el recrudecimiento del hostigamiento carcelario en Venezuela.

Entre las víctimas de los traslados arbitrarios se encuentra el preso político Ricardo Cariel, quien ya suma tres años secuestrado por motivos políticos; su hermano, Jean Carlos Cariel, se mantiene en la exigencia activa de respuestas sobre su integridad.

Familiares de Cariel responsabilizaron de la salud de todos los detenidos al director de El Helicoide, Alexis Rodríguez Cabello; al Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

#AlertaSinMordaza 🚨



Familiares de presos políticos recluidos en El Helicoide denunciaron de manera urgente la suspensión total de las visitas y la ejecución de presuntos traslados arbitrarios dentro del penal. De acuerdo con los testimonios, estas medidas restrictivas forman… pic.twitter.com/S2bCiaoG3o — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) June 3, 2026

“El Helicoide no se ha cerrado”

Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían alzado antes su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.

El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



