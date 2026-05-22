Lester Toledo regresó a Venezuela tras una década de exilio forzado       

Después de una década fuera del país, el exdiputado Lester Toledo regresó a Venezuela y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por colegas y familiares.

“Voy a Venezuela en búsqueda de justicia, esa justicia que no solo me ha sido negada a mí, sino a miles de venezolanos. Soy abogado y he tenido que ver cómo una y otra vez nos niegan el derecho a defendernos”, declaró el dirigente del estado Zulia antes de abordar el avión de American Airlines que lo trajo directamente desde la ciudad de Miami a su país natal.

!HOY REGRESO A VENEZUELA!🇻🇪



Estoy convencido de que con una justicia imparcial, oportuna y sin discriminación, podemos empezar a construir un mejor futuro para nuestro país. #Justicia pic.twitter.com/nAE7ntdOLn — Lester Toledo (@LesterToledo) May 21, 2026

El miembro de Voluntad Popular fue recibido en la terminal de La Guaira por su compañero de partido, Freddy Superlano, y por el exparlamentario y dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, ambos expresos políticos.

También se acercaron al principal aeropuerto de Venezuela la exdiputada y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano; el secretario de la Plataforma Unitaria Democrática, Roberto Henríquez y la exparlamentaria, Adriana Pichardo.

Toledo, quien se encontraba exiliado desde 2016, afirmó que viajó para enfrentar las acusaciones de terrorismo en su contra, presentarse ante los tribunales, exigir una justicia imparcial y recibir respuesta de su solicitud de Amnistia.

El político ejerció como diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia entre 2012 y 2016 y fue uno de los fundadores de Voluntad Popular junto a Leopoldo López. El gobierno del hoy encarcelado en Estados Unidos, Nicolás Maduro, lo acusó de supuestos delitos, entre ellos un ataque informático al sistema electoral, lo que lo obligó a salir del país.

“Si es verdad que se busca un reencuentro entre los venezolanos, comencemos por la justicia”, expresó Toledo en el video que difundió por X.

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