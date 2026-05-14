Profesores de la UCV ratifican llamado a paro de 24 horas

Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificaron un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 19 de mayo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) informó que la medida se lleva a cabo por la grave crisis salarial y la falta de respuesta del Ejecutivo Nacional a las demandas del sector universitario.

A pesar de que el pasado 30 de abril el Ejecutivo informó un anuncio salarial, para los profesores el aumento no representó novedad alguna. Los docentes exigen salarios dignos y mejoras en las condiciones laborales.

En el documento denunciaron que el salario mínimo se aproxima a cero dólares y que el aumento reciente en el “Bono de Guerra” es insuficiente y no tiene incidencia en las prestaciones sociales.

Las 24 horas de paro serán acatadas por todas las instituciones públicas de país, incluyendo personal docente, administrativo y obrero.

Respuesta de la APUCV al comunicado del Ministerio de Educación Universitaria sobre la reunión sostenida con sus representantes el martes 12 de mayo.#UCV #Profesores #SalariosDignosYa #BonoNoEsSalario pic.twitter.com/wiBep73UqV — APUCV (@APUCV) May 14, 2026

“Rechazamos el llamado a paro”

El Ministerio de Educación Universitaria, bajo la gestión de Ana María Sanjuan, rechazó el llamado a paro, calificándolo de “incomprensible” e instó a continuar con el diálogo.

“Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro? Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro”, escribió Sanjuan en su cuenta en X.

En el comunicado, el Ministerio de Educación Universitaria “lamentó” las “visiones unilaterales” que desconocen los “esfuerzos” del Ejecutivo para proteger el ingreso de los trabajadores universitarios a través de los beneficios “temporales” de bonificación.

Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro?



Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro.



Ana María Sanjuan

Ministra del MPPEU pic.twitter.com/yQrQQRUDem — Ana Maria Sanjuan (@santajuanasanta) May 13, 2026

Para la Apucv resulta incomprensible que el Ministerio de Educación Universitaria manifieste su asombro ante la convocatoria a un paro de 24 horas.

“La realidad es que el 30 de abril solo hubo el incremento de $50 dólares del denominado Bono de Guerra. El Bono de Responsabilidad Profesional que, unilateralmente el Gobierno decidió pagar solo al 25% de los profesores universitarios”, afirmó la Apucv.

Los profesores reiteraron que llevan más de una década trabajando de manera gratuita y financiando la educación superior pública. Agradecieron las mesas de trabajo que se han realizado con representantes del Estado para tratar asuntos puntuales como el HCM, seguro funerario y atención primaria de salud; sin embargo, aclararon que en dichas reuniones no se ha tratado el tema central que es el aumento del salario.

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