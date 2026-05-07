Ciudadanos protestan por crisis eléctrica, económica y elecciones mientras Trump describe una “fiesta”

Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó controversia al afirmar que en Venezuela las personas “están muy felices” después de su operativo militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro y la imposición del “interinato” de Delcy Rodríguez, pero la realidad económica y social del país reflejan algo muy diferente.

“La gente está muy feliz. Están bailando en las calles porque hay mucho dinero entrando a través de las grandes empresas de petróleo que se están inmovilizando”, afirmó Trump el pasado lunes, 4 de mayo, desde la Casa Blanca.

El presidente estadounidense dijo que estaba reunido con el presidente de la ExxonMobil y hablaron de Venezuela, también junto a miembros de Chevron. “Todos quieren ir allí y a otro lugar”, dijo.

"Donald Trump" es tendencia por sus declaraciones sobre Venezuela:



“La gente está feliz y bailando en la calle porque está entrando mucho dinero”. pic.twitter.com/p1wPUhJN5e — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 6, 2026

Exigencias por mejoras salariales y elecciones

A pesar de la muy optimista visión del mandatario estadounidense, la situación del país dista mucho de estar bien. Solo este jueves, 7 de mayo, trabajadores y dirigentes sindicales volvieron a marchar hacia la Embajada de Estados Unidos para denunciar la persecución y el congelamiento del salario mínimo y las pensiones, que siguen en 130 bolívares desde 2022.

La caminata partió desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes hasta la sede diplomática de Estados Unidos. José Patines, dirigente de la Coalición Sindical, señaló al encargado de seguridad de la embajada que seguirán en la calle protestando. “También vamos a estar en la calle diciéndole a Estados Unidos que, para que realmente haya una transición, tienen que tomar en cuenta a los trabajadores, sociedad civil y estudiantes”, dijo.

Patines refirió que también se necesitan unas elecciones libres , al tiempo que cuestionó que Donald Trump hable del dinero que puede entrar a Venezuela, pero que en esa reunión se le dijo “que nadie iba a invertir mientras estuviera Delcy Rodríguez porque no representa garantías para nadie”.

#Ahora | José Patines a encargado de seguridad de la embajada de EEUU en Caracas: Vamos a estar en la calle, vamos a estar protestando, pero también. Vamos a estarle diciendo a EEUU que para que haya realmente una transición tiene que tomar en cuenta a los trabajadores,… pic.twitter.com/RN2qmBmHJl — TalCual (@DiarioTalCual) May 7, 2026

#Ahora | 11:40 a.m. Coalición sindical entrega ante la embajada de EEUU en Caracas un pliego de peticiones en el que se exigen elecciones generales, cese de la persecución y liberación de los presos políticos. Los dirigentes José Patines y Carlos Salazar fueron atendidos a las… pic.twitter.com/0tpA8tAnqn — TalCual (@DiarioTalCual) May 7, 2026

Petróleo sí, luz no

Mientras Trump presume que todo está muy bien en Venezuela, el miércoles 6 de mayo en horas de la noche se registraron protestas en varios estados del país por los constantes cortes en el servicio eléctrico que cada día son más prolongados.

En el sector Las Casitas de la parroquia Simón Bolívar, municipio Sosa del estado Barinas, residentes tomaron las calles con cacerolazos para denunciar que sufren hasta cinco cortes eléctricos por día.

Esta situación se repitió en Turmero, estado Aragua, donde vecinos de la urbanización La Fuente y Villeguita denunciaron que llevaban más de seis horas sin servicio eléctrico y que, al llegar, se volvió a ir. En esa misma entidad también se registraron protestas por fallas en el servicio en Santa Inés, municipio Linares Alcántara,

🇻🇪 🚨 AHORA | Barineses protestan con cacerolazos por la crítica situación que viven con el servicio eléctrico.



En Las Casitas, parroquia Simón Bolívar del municipio Sosa, padecen de hasta 5 cortes por día.



En la realidad de toda la entidad. pic.twitter.com/FGqbVkioWV — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) May 7, 2026

Las autoridades deben dar soluciones

Ante esta situación, la ONG Provea recordó que las autoridades “que están obligadas a destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población, ello incluye la provisión de servicios públicos de calidad y salarios y pensiones suficientes”.

Además, insistieron en que un genuino proceso de recuperación de la democracia, “convivencia y paz” y respeto a los derechos ciudadanos “solo será posible si se asume con urgencia, entre otras cosas, la enorme deuda social del Estado venezolano”, además que deben escuchar los reclamos de la población y establecer mecanismos para brindar respuestas oportunas.

Por su parte, el defensor de DDHH Marino Alvarado señaló: “Cómo era de esperarse la grave crisis en los servicios públicos de luz y agua genera cada vez más protesta de calle. Las autoridades en lugar de enviar policías deben acudir a las protestas a escuchar a la gente”.

En días recientes se han reportado protestas pacíficas en los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo y Monagas, Sucre, debido a las constantes y prolongadas interrupciones de los servicios de agua y electricidad y al colapso generalizado de los servicios públicos.



En… https://t.co/JmBm6AJFBw — PROVEA (@_Provea) May 7, 2026

Cómo era de esperarse la grave crisis en los servicios públicos de luz y agua genera cada vez más protesta de calle. Las autoridades en lugar de enviar policías deben acudir a las protestas a escuchar a la gente. — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 7, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.