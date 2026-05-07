El Mañanero del 7 de mayo: CIDH exige ante la OEA la libertad de presos políticos en Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 7 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un balance detallado sobre la situación de los derechos humanos y la detención de personas por motivos políticos en Venezuela.

En representación del presidente de la CIDH, Stuardo Ralón Orellana, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, expuso datos actualizados y técnicos sobre la represión estatal y el alcance de las medidas legislativas recientes.

La CIDH vincula directamente la vigencia de los derechos fundamentales con el sistema democrático. Reneaum afirmó que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

María Oropeza: “Las mujeres en El Helicoide tienen menos derechos que los hombres”.

Lo que rompe en redes

Desgarrador testimonio de Ángel Sánchez, PoliChacao que testificó ante la CorteIDH sobre las torturas sufridas en El Helicoide.

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📸 @monitoreamos pic.twitter.com/obChxe6jGU — Enderson Sequera S. (@endsequera) May 6, 2026

Azuquita pa’l café

El día que la princesa Diana rompió el protocolo real para sus hijos al participar en la carrera del Día de la Madre de su escuela.

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La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del Centro Cultural Chacao desde el 4 hasta el 10 de mayo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

