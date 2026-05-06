Piden fe de vida del estudiante Faustino Hermoso: tiene seis días en desaparición forzada

Familiares de Faustino Hermoso, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), piden fe de vida quien desde hace seis días continúa en situación de desaparición forzada.

Yajaira Cruz, madre de Faustino, publicó un video en redes sociales en donde exige saber el paradero de su hijo.

“Mi muchacho no aparece por ningún lado. Responsabilizo al gobierno por la salud física y mental de mi hijo. No es justo que ya son seis días y yo no se nada de él, no tengo fe de vida de él y a donde vamos dicen que no saben nada”, dijo Cruz.

El estudiante de la #UCV Faustino Hermoso continúa en situación de desaparición forzada. @egleegolobato @LarryDevoe @Defensoria_Vzla @MinpublicoVEN



"Nuevos tiempos" con continuidad de prácticas represivas que ponen en riesgo la integridad física y vida de personas detenidas. pic.twitter.com/BbDycI5BbV — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 6, 2026

Faustino fue capturado por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) el pasado miércoles 29 de abril en la avenida Victoria, Caracas.

Según el testimonio de Cruz, el joven fue trasladado inicialmente a una sede de la Guardia Nacional ubicada en la Avenida Victoria. Ni la PNB ni la GNB reconocen que está detenido en sus instalaciones.

La cuenta en X del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, señaló que un funcionario policial le envió un audio a Faustino para amenazarlo: “Donde te vea te voy a reventar”.

Negación de hábeas corpus

El abogado y expreso político Eduardo Torres informó que por el caso de Faustino Hermoso solicitaron un hábeas corpus en los tribunales de Caracas, pero los mismos no recibieron el recurso.

“No hay acceso a la justicia, lo que agrava el caso, pues se teme por la vida de Faustino debido a la amenaza policial”, dijo Torres y agregó que este no es un caso político, pero es una vulneración del Estado al no permitir el recurso. “Es una detención arbitraria y una desaparición forzada, afirmó.

Carlos Hermoso, tío de Faustino, denunció que en este caso se mantiene el mismo patrón represivo de los cuerpos policiales venezolanos. “No ha cambiado nada en Venezuela. Sigue la represión y el abuso de poder”.

Repudiamos la desaparición forzosa del sobrino del Prof. Carlos Hermoso, Faustino Hermoso, a quien, siguiendo el mismo modus operandi de la dictadura, primero lo niegan, después rechazan los recursos legales como el hábeas corpus y, mucho después, se les cae la patraña y se pic.twitter.com/VvFrB5tpGR — Vanguardia Popular (@Vanguardia94974) May 5, 2026

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