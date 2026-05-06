EnchufaDÍN | Felicita a Calixto Ortega Sanchez por su nuevo cargo

El Gobierno encargado de Venezuela anunció un nuevo movimiento en el tablero económico con la designación de Calixto Ortega Sanchez como representante del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, informó que la designación de Ortega Sanchez se concretó hace varias semanas.

El nuevo nombramiento se produce en un momento en el que Venezuela retoma formalmente su participación ante el FMI, tras haber permanecido al margen desde 2019, cuando el organismo decidió pausar las relaciones por la falta de claridad sobre el reconocimiento del gobierno legítimo del país.

El pasado 16 de abril, el FMI anunció la reanudación de sus vínculos con Venezuela, luego de que la mayoría del poder de voto de los Estados miembros reconociera a la administración encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Calixto Ortega Sanchez asume este nuevo cargo a tan solo cuatro meses de su nombramiento como vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas. Su trayectoria dentro de las filas del oficialismo lo ha consolidado como una de las figuras políticas de mayor confianza dentro de la administración de Rodríguez y también en la de Nicolás Maduro.

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