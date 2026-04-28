El Mañanero del 28 de abril: Advierten el regreso de la hiperinflación y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 27 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes a marzo de 2026. Los documentos oficiales reportan una tasa de inflación en bolívares del 13,1%. Esta cifra confirma una desaceleración en comparación con los meses previos, cuando la institución registró un 32,6% en enero y un 14,6% en febrero.

A pesar de la ralentización mensual, el economista Asdrúbal Oliveros califica la situación actual como “muy grave”. Oliveros destaca que la inflación anualizada de los últimos 12 meses ya alcanza el 650%, mientras que el acumulado del primer trimestre escala hasta el 72%.

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Recién salido del horno

Delcy Rodríguez hizo su segundo viaje internacional como presidenta encargada

9 de cada 10 venezolanos considera insuficiente un aumento de salario mínimo a $200

Las cinco exigencias de Provea a Delcy Rodríguez para una real reforma de la justicia penal

Venezuela inaugura su primer centro de simulación para gineco-obstetras

“Si hubiésemos hecho la mitigación como debía ser, los costos de adaptación climática serían mínimos”

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

Alicia Villamizar, bióloga y doctora en Desarrollo Sostenible: “Lo que se puede contar, con evidencias, es que la falta de registros epidemiológicos históricos, de cifras actualizadas y de datos confiables, es lo que más impide tomar decisiones en términos de adaptación al cambio climático para proteger la salud de nosotros, de los venezolanos”.

Lo que rompe en redes

La periodista Mariana Duque posteó un video en su cuenta en X donde el empresario tachirense y ex preso político desterrado a España, Ricardo Albacete, quien fue detenido por haber hospedado a María Corina Machado durante su visita al Táchira, denunció perdido la visión por no haber podido ver la luz del sol mientras estuvo detenido en Boleita 7 .

El empresario tachirense y ex preso político desterrado a España, Ricardo Albacete, quien fue detenido por haber hospedado a María Corina Machado durante su visita al Táchira, ha perdido la visión por no haber podido ver la luz del sol mientras estuvo detenido en Boleita 7 . pic.twitter.com/TrCKQqLcVw — Mariana Duque (@Mariananduque) April 27, 2026

Azuquita pa’l café

El trueque más inocente del mundo. Le das un dulce y te devuelve el biberón con leche.

Le di un dulce al niño de enfrente en el tren

y me dio algo a cambio,

eso sigue siendo gracioso…. pic.twitter.com/RqCSTHLVxe — ImpactoEterno (@ImpactoEterno) April 27, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del Centro Cultural Chacao: una programación variada y accesible, con actividades a bajo costo disponibles del 27 de abril al 3 de mayo.