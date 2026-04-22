“Merecemos también ser escuchados”: El reclamo de estudiantes de la USB a ministra Sanjuán

Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigieron a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el fin del silencio administrativo y la atención urgente a la crisis presupuestaria que atraviesa la institución. El reclamo de los alumnos nace después de la reciente dotación de transportes a la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras que la comunidad uesebista denuncia que sus autobuses se redujeron a solo tres unidades para cubrir toda la demanda estudiantil de sus dos sedes de Sartenejas y el Litoral.

@santajuanasanta Ministra le recordamos que la UCV no es la única universidad de Venezuela. La Universidad Simón Bolívar está en estado crítico y total desidia; solo contamos con 3 unidades de transporte operativas, las cuales no cubren la demanda de nuestras dos sedes.

Exigimos… https://t.co/KvnzoXDPhR — FCEUSB (@FCEUSB) April 21, 2026

La representación estudiantil denunció que no se trata de una falta de gestión, sino de una desatención por parte del Estado. Según registros de peticiones de la Federación de Centros de Estudiantes (FCEUSB) se han entregado solicitudes de audiencia formal en cuatro oportunidades distintas: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y la más reciente el 21 de abril del mismo año.

A pesar de contar con los documentos sellados y firmados por el Ministerio, el consejo estudiantil asegura que no han recibido a la fecha ningún tipo de invitación para tratar los problemas de servicios básicos tratados en las peticiones.

Es inaceptable que tras tres visitas formales al Ministerio (el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026 y el 13 de abril de 2026) la respuesta del Estado siga siendo el silencio cómplice ante la ruina de la Universidad Simón Bolívar. No solo ignoran nuestras cartas, ignoran… pic.twitter.com/MimlO02gEP — FCEUSB (@FCEUSB) April 22, 2026

Sin pasaje ni comedor

La crisis de la infraestructura de la universidad empeora con el cierre del comedor en la sede de Sartenejas y una deserción estudiantil que ha reducido la matrícula de 10 000 a apenas 3000 estudiantes activos a la fecha. A esta situación se le suma la denuncia de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) sobre una “involución” del espacio cívico.

Omar Pérez Avendaño, presidente de la asociación, señaló que la universidad pasó de ser un lugar de pensamiento libre a un espacio de control y persecución bajo la gestión de las autoridades interinas impuestas desde 2021.

“Los profesores tienen mucho miedo de hablar. Un docente nos decía: ‘Yo con todo gusto les enseño lo mal que está la situación aquí, pero por favor ni me nombren ni me filmen porque voy a tener problemas, porque me van a perseguir”, comentó AVENDAÑO.

De acuerdo con su denuncia, los profesores enfrentan una política de intimidación con salarios de profesores titulares que no alcanzan ni los cuatro dólares mensuales y por esto mismo muchos se ven obligados a impartir clases por vía virtual para poder reducir gastos de transporte. Aún así, la gestión de la institución exige presencialidad bajo la amenaza de expedientes administrativos y despidos, tanto para los empleados como para los obreros.

#Venezuela: ¿Universidad silenciada? Presidente de la Asociación de Profesores de la #USB denuncia que "no existe libertad de expresión y persiste la persecución contra docentes y estudiantes"



En los últimos cinco años, el espacio cívico universitario en la USB ha sufrido una… pic.twitter.com/qSP324H92A — Aula Abierta (@AulaAbiertaLA) April 14, 2026

Elecciones para recuperar la autonomía

El reclamo principal de la comunidad universitaria se centra en la convocatoria inmediata a elecciones rectorales para recuperar la autonomía total de la institución. Las autoridades actuales, designadas inicialmente por un tiempo de seis meses tras el fallecimiento del rector y profesor Enrique Planchart, cumplen ya casi cinco años en el cargo sin avanzar en un cronograma electoral universitario.

Para la comunidad uesebista la democratización de la universidad es el primer paso para poder resolver la crisis que mantiene a la USB al borde de la inactividad total.

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