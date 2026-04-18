Foro Penal alerta que siguen 477 presos políticos en Venezuela a dos meses de la Ley de Amnistía

La ONG Foro Penal actualizó este sábado, 18 de abril, la cifra de presos políticos en Venezuela: 477 personas siguen tras las rejas, de las cuales 45 son mujeres y una es adolescente. La organización, que encabeza la defensa legal de estos casos, precisó además que entre los detenidos hay 43 extranjeros o personas con doble nacionalidad.

Del total, 432 son hombres, 290 son civiles y 187 militares. De ellos, 164 ya fueron condenados y 313 permanecen sin condena, según el balance difundido en sus redes sociales.

En el balance publicado en la red social X, Foro Penal señaló que, del total, 164 están condenados y 313 no.

El balance incluye cifras históricas: desde 2014, el Foro Penal ha documentado 19.085 detenciones con multas políticas en el país. Asimismo, más de 14.000 personas asistidas por la organización han sido excarceladas, aunque más de 11.000 continúan algunas a medidas restrictivas de libertad, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país.

El Foro Penal actualiza semanalmente estas cifras como parte de su monitoreo sobre detenciones arbitrarias y persecución política en Venezuela. El informe fue enviado a la OEA y a la ONU para su verificación y certificación.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 13/04/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 477*

Desde la semana pasada



Hombres: 432

Mujeres: 45



Civiles: 290

Militares: 187



Adultos: 476

Adolescentes: 1



Encarcelaciones 5

Excarcelaciones: 14… pic.twitter.com/65lyGyXR24 — Foro Penal (@ForoPenal) April 18, 2026

A casi dos meses de la amnistía

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

Hasta el momento, el gobierno no ha publicado una lista oficial con el nombre de los amnistiados. El Foro Penal señala que el número de presos políticos sigue siendo elevado y que persisten detenciones arbitrarias, las medidas restrictivas y casos donde se desconoce el paradero de los detenidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.