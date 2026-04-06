Exigen conceder amnistía a primer teniente detenido en 2017 por el caso Paramacay

Carmen dos Ramos, madre del primer teniente Jefferson García Dos Ramos, denunció este domingo, 5 de abril, la vulneración sistemática de los derechos de su hijo, quien se encuentra privado de libertad desde el año 2017.

García Dos Ramos es un primer teniente del Ejército, el cual se encuentra detenido desde agosto de 2017, tras ser vinculado al asalto al Fuerte Paramacay en el estado Carabobo.

La madre del militar afirma que las autoridades pisotearon los derechos de su hijo desde el primer momento. Sostiene que los custodios lo torturaron tras su captura, lo que le provocó problemas de salud que aún persisten. “A mi hijo desde un principio se le violentaron todos sus derechos, se le violentó en todo el debido proceso, fue torturado y que hoy en día cuando se aprueba una ley de amnistía se le es negada”, denunció.

Asimismo, responsabilizó al juez Luis Oballes por el destino procesal de Jefferson. Oballes dictó una condena de 30 años la madrugada del 18 de diciembre de 2025 y, poco después, rechazó aplicar la Ley de Amnistía en este caso.

Ante la falta de información sobre el estado actual de su hijo, Dos Ramos exige al director de prisiones, Luis Ojeda Araujo, que ordene el traslado inmediato del oficial al centro de reclusión Cenapromil (Ramo Verde). “Pido como madre que me le den el beneficio de la ley de amnistía… él también tiene derecho a recibir ese beneficio. Ya basta, son ocho años, ocho meses”.

La señora Dos Ramos describe el encierro actual como un “secuestro” que le impide verificar si su hijo sigue vivo. Asegura que, a pesar del dolor y la angustia de ver sus esperanzas derrumbadas por la asamblea legislativa, mantiene la fuerza necesaria para seguir luchando.

“Sigo en incertidumbre, sigo en angustia, siento un dolor muy profundo, pero a la vez siento fuerzas para seguir denunciando, para seguir luchando por mi hijo y por todo esto exijo su liberación”, dijo.

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