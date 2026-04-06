OVP denuncia muerte de un recluso de Uribana “por negligencia y desidia del Estado”

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado, 4 de abril, que la semana pasada falleció un recluso del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, ubicado en el estado Lara.

“El sistema penitenciario venezolano suma una nueva víctima a su lamentable lista de fallecidos por la negligencia y la desidia del Estado”, señaló el OVP al comunicar el fallecimiento de Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años de edad.

La organización rechazó la “absoluta opacidad de información” por parte de las autoridades penitenciarias del país e informó que fue gracias a las denuncias de fuentes internas de la prisión que se pudo conocer que el fallecido presentaba problemas de salud desde hace días. No obstante, a la fecha se desconoce la causa clínica de su muerte por el “hermetismo oficial”.

“Como lamentablemente ya es una práctica común para este régimen, las muertes bajo custodia del Estado no son investigadas con la debida diligencia, negando a los familiares su derecho a la verdad y perpetuando un ciclo de impunidad”, denunció el OVP.

Para la organización, el deceso de este privado de libertad “es el reflejo de la grave crisis humanitaria que azota a los recintos carcelarios del país”. Además, señalaron que familiares de los privados de libertad han relatado al equipo del OVP que las condiciones de reclusión en Uribana “son inhumanas y degradantes”.

Alertaron también que los reclusos sobreviven con una dieta basada solo en harinas, sin incluir proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales, lo cual representa una “alimentación deficiente” que ha provocado “cuadros de desnutrición severa y pérdida de peso en gran parte de la población penal”

“A esta hambruna sistemática se le suma el colapso total del derecho a la salud. Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica oportuna, no se cuenta con médicos generales, mucho menos con personal especializado, ni con los insumos básicos para diagnosticar o tratar enfermedades”, añadió el OVP.

En el caso de Cristancho, el OVP denunció que el deterioro de su salud fue ignorado en la prisión, y la falta de asistencia médica se convirtió en una condena a muerte que pudo haberse evitado.

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