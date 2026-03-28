Sntp denuncia intimidación a periodista que hacía cobertura desde El Helicoide

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista Jesús Gutiérrez Andúz mientras hacía un reporte en los alrededores de El Helicoide.

Gutiérrez realizaba una cobertura en vivo la noche del viernes, 27 de marzo, en la que entrevistó a familiares de presos políticos que siguen recluidos en esa sede del Sebin. Hace dos meses, el 30 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió que cerraría la cárcel de El Helicoide y convertiría la infraestructura en un espacio deportivo y cultural para las comunidades de la zona.

Los uniformados se acercaron al lugar y, sin interrumpir la transmisión, empezaron a preguntar, entre los presentes, los datos del periodista.

La organización señaló que el reportero ha realizado cobertura permanente con los familiares de los presos políticos en distintos centros de detención del país. Rechazaron cualquier acción de intimidación en su contra y en contra de cualquier periodista.

#AlertaSNTP | La noche de este #27Mar, el periodista Jesús Gutiérrez Andúz (@jegacomunica) fue intimidado por efectivos del Sebin y de la PNB en las inmediaciones de El Helicoide, mientras realizaba una transmisión en vivo con familiares de presos políticos que siguen en ese… pic.twitter.com/7H0rXaMPTT — SNTP (@sntpvenezuela) March 28, 2026

Dilación de la justicia

Esta semana el Sntp recordó que 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen sometidos a medidas cautelares y sin libertad plena, a pesar de que en el 70 % de los casos las solicitudes de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, se presentaron ante los tribunales competentes.

“Lo más grave es que los lapsos legales establecidos para decidir ya se encuentran vencidos”, señalaron en su sitio web.

Denunciaron que existe un patrón de “dilación judicial” en esas causas, que se traducen en una violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre las irregularidades que han documentando incluyen fallas en la tramitación de solicitudes de sobreseimiento, falta de respuesta en plazo y desorden procesal que impide cerrar las causas abiertas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.