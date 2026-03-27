El Mañanero del 27 de marzo: Lo que pasó en la segunda audiencia de Maduro y Cilia en Nueva York

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes 27 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Con unos kilos menos, más canas, sin esposas y menos parlanchín que en su comparecencia anterior, Nicolás Maduro, en compañía de su esposa Cilia Flores, antigua primera “combatiente” de Venezuela, acudieron este jueves 26 de marzo a su segunda audiencia en una corte federal de Nueva York.

Durante la audiencia, un abogado de Maduro alegó que este solo tendrá una defensa apropiada si Estados Unidos permite que el gobierno venezolano pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen supuestamente ilícito.

Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba, sostuvo que esos fondos están congelados por razones de seguridad nacional y que Maduro podría recurrir a abogados de oficio, es decir, defensa pública facilitada por el Estado, lo mismo que proporciona de forma obligatoria Venezuela a sus presos políticos.

También este 26 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el proceso judicial contra Nicolás Maduro apenas comienza. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que el sistema de justicia podría presentar nuevos casos contra el mandatario capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar.

Trump sugirió que las acusaciones actuales son solo la punta del iceberg. “”Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, sentenció Trump, quien además reiteró sus denuncias de que Maduro habría “vaciado sus prisiones” hacia territorio estadounidense, un hecho que el mandatario calificó como un cargo grave que aún debe formularse formalmente.

Conoce más sobre este tema en una crónica especial, con entrevistas a una dibujante de corte que estuvo en el lugar y la visión de dos abogados.

Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

““Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país (…) Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación. Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo“, dijo donald trump sobre maduro.

Lo que rompe en redes

Venezolanos que se congregaron en las adyacencias de la Corte Federal de Nueva York antes de la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores confrontaron a los activistas de izquierda que protestaron para pedir la libertad de expareja presidencial.

“Estas personas no saben cómo se come una arepa, o cuántos estados tiene Venezuela, ni celebraron cuando ganamos el campeonato de béisbol jamás podrán sentir lo que es ser venezolano”, expresó dijo el exconcejal Franklin Gómez, quien también pidió por la libertad de los presos políticos. “No hay maduro que no se pudra, ni cabello que no se caiga”, sentenció.

Los venezolanos congregados en Nueva York frente a la Corte Federal, mientras se desarrolla el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, expusieron a los activistas de izquierda estadounidense que pedían por la libertad de los líderes del régimen venezolano.



"Estas personas,… pic.twitter.com/uvVmvUyuXj — VPItv (@VPITV) March 26, 2026

Azuquita pa’l café

Durante el juego de apertura de la temporada de Grandes Ligas de los Rojos de Cincinatti, el exgrandeliga venezolano David Concepción recibió una sonora ovación. El “King David” jugó sus 19 temporadas con ese equipo y fue pieza fundamental de la “Maquinaria Roja”, que ganó las Series Mundiales de 1975 y 1976.

¡Larga vida al Rey!



¡David Concepción fue ovacionado hoy en Cincinnati previo al primer juego de la temporada!



El "King David" jugó sus 19 temporadas de Grandes Ligas con los Rojos y fue miembro de la histórica "Gran Maquinaria Roja", que ganó las Series Mundiales de 1975 y… pic.twitter.com/PZV5ik7UOc — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) March 26, 2026

La fanaticada de Cincinatti también le rindió homenaje a Eugenio Suárez, quien retorna al equipo para una segunda etapa. El toletero venezolano se coronó campeón mundial de béisbol junto a la selección nacional el pasado 17 de marzo.

¡ OVACIÓN PARA EUGENIO SUÁREZ ! 👏🏼⚾🇻🇪



• Así fue recibido Eugenio Suárez por la Fanaticada de los Rojos De Cincinati en lo que será su segunda etapa como jugador de los @Reds.



📹 @CalebNoeTV #AlSonDeLaLVBP #MLB 🇻🇪⚾🇺🇸 pic.twitter.com/yH6X7vvFLu — Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) March 26, 2026

La ñapa (recomendamos…)

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