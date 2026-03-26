EnchufaDÍN | Felicita a Johann Álvarez Márquez por su nuevo cargo

Johann Álvarez ha sido una pieza silenciosa pero que se ha movido estratégicamente en el tablero económico del país. Este miércoles, 25 de marzo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, lo designó como nuevo ministro de Comercio Exterior.

Tras años de fogueo en las casillas de la banca pública y la gestión de bienes, este maestro internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), no solo hereda un cargo más, sino que se posiciona como la pieza que debe ejecutar el enroque definitivo entre el capital nacional y la inversión extranjera.

Johann Álvarez sustituye a Coromoto Godoy, una diplomática de carrera que estuvo al frente de la cartera de Comercio Exterior desde principios de 2025. A su vez, ella asumirá el rol de representante de Venezuela ante la ONU, puesto que ocupó Samuel Moncada durante casi una década.

Esta designación no es un hecho aislado. Delcy Rodríguez ha estado reconfigurando su equipo en las últimas semanas para marcar distancia con la gestión anterior, incluyendo algunos perfiles técnicos y poco conocidos.

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