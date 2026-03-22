Padrino López cierra su etapa en el Ministerio de Defensa y reconoce que tomó “decisiones difíciles”

Vladimir Padrino López, quien ocupó el Ministerio de la Defensa por más de una década, emitió un mensaje tras su reciente remoción del cargo por parte de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

El texto, que sirve como un balance final de su extensa y cuestionada gestión, Padrino López busca justificar sus actuaciones al frente de la institución castrense en medio de una profunda reestructuración del mando militar venezolano.

En su escrito, compartido en Telegram, Padrino López insiste en la narrativa de haber actuado como un “muro de contención” frente a intentos de desestabilización que, según su visión, habrían arrastrado a Venezuela a una “guerra fratricida”. Al defender el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante su mandato, el exministro sostiene que la institución fue blanco de críticas y “ofensas” por parte de sectores que, a su juicio, promovían la anarquía y la violencia política.

El mensaje también incluye un reconocimiento tácito sobre el costo político y judicial de sus decisiones. Padrino admite haber sido objeto de rechazo tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas, citando específicamente las “imputaciones extraterritoriales” que han pesado sobre su figura durante años.

No obstante, lejos de asumir responsabilidad por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el exministro enmarca estas acciones bajo la premisa de la “paz” y la “preservación del Estado”. Al respecto, manifestó: “Reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias, por lo cual también fui objeto de condenas o desdén por algunos sectores de la vida política nacional”.

Padrino López estuvo casi 12 años frente al Ministerio de Defensa. En su gestión, estuvo al frente de la FANB en hechos que dejaron múltiples víctimas mortales siendo los cuerpos militares responsables de muchas de ellas, como ocurrió en las protestas de 2017, 2019 y 2024. Tras ser removido por Delcy Rodríguez, ahora ese puesto es ocupado por Gustavo González López, exdirector del Sebin y la Dgcim.

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