Tres municipios de Sucre en colapso: Un mes de una crisis de agua que vulnera la dignidad humana

En el estado Sucre habitantes sufren una crisis de agua potable que lleva un mes y sigue sin mejorías. Todo comenzó el pasado 22 de febrero cuando se produjo un sismo de magnitud 5,2, el cual ocasionó un derrumbe de rocas y obstruyó el túnel Guacamán, el cual lleva el servicio de agua potable desde la represa Turimiquire hacia los municipios Sucre (Cumaná), Simón Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

No fue sino hasta inicios de marzo que los habitantes de los municipios afectados supieron por qué no recibían el servicio de agua. Por esos días, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, realizó una visita a la ciudad de Cumaná, donde prometió que se normalizaría el servicio por los trabajos técnicos para desbloquear el túnel.

También, la Gobernación del Estado Sucre declaró “emergencia hídrica” por la falta del servicio en Cumaná y otras localidades. En un comunicado fechado el 5 de marzo, el organismo regional confirmó que la falta de agua se debía a una “falla estructural crítica en el sistema de trasvase de la represa del Turimiquire causada por un reciente evento telúrico”.

De acuerdo con una nota publicada por El Tiempo, la gobernadora Jhoanna Carrillo activó la “Operación Turimiquire”, la cual contaría con más de 100 funcionarios trabajando en la limpieza manual del ducto obstruido en condiciones de alto riesgo.

Operación Turimiquire ⛰️🏞



💧Así avanzan los trabajos en el túnel Guamacan, que suministra agua a Cumaná, Marigüitar y Araya del estado Sucre, así como el 45 % del estado Nueva Esparta.



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Promesa incumplida

A pesar de los anuncios y los trabajos por recuperar el túnel, los habitantes de los tres municipios afectados siguen sufriendo los embates por la falta del servicio, lo que los ha llevado, ya en múltiples oportunidades, a realizar protestas y cierres de calle para exigir que el servicio sea restablecido lo antes posible.

Muchas personas estaban recibiendo cisternas para poder subsanar la falta de agua. Sin embargo, algunos ciudadanos advierten que los camiones llevan días sin acudir a sus hogares. Durante este viernes, 20 de marzo, vecinos del sector La Copita en Cumaná, trancaron la calle tras debido a que desde hace al menos 15 días que no reciben agua mediante el Plan de Abastecimiento por Cisternas.

También, en la localidad de Mundo Nuevo, los residentes pidieron a las autoridades respuesta ante el suministro provisional prometido y señalaron que no tienen tanta capacidad de almacenamiento como muchas personas que poseen tanques de gran tamaño. “Nosotros contamos con pipotes y cuñetes de agua. Necesitamos que nos apoyen y que nos surtan el agua para poder sobrevivir a esta crisis”, señaló uno de los ciudadanos afectados.

“Desde el domingo no viene una cisterna, la gente no tiene en sus casas un abastecimiento grande como para almacenar agua por tantos días. No entiendo a los gobernantes cómo pretenden que la gente viva con dos tobos de agua o unas botellitas de refresco. ¡Es algo que se sale de las manos de todos!”, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias la ciudadana Yerimar Pino.

Foto: Mariana Arias/Cortesía Radio Fe y Alegría Noticias

Muchas de las ayudas que han recibido los ciudadanos provienen de organismos de ayuda humanitaria como la Cruz Roja, organización que mediante su red de voluntarios de la Filial Cumaná, puso en marcha una operación para garantizar el suministro de agua potable en Cumaná, donde estiman atender a más de 16.000 personas.

Preocupante impacto en la salud

Presidentes de diversos colegios médicos, agrupados en una intergremial de la salud, advirtieron sobre los riesgos sanitarios en Sucre por la falta de agua potable. En un comunicado, alertaron sobre la aparición de dolores abdominales, náuseas y diarreas, “vinculados a la utilización de aguas no potabilizadas del río Manzanares y a la falta de un sistema de potabilización adecuado”.

Los profesionales recordaron que la situación no solo afecta a la salud pública, sino que además vulnera los derechos humanos y la dignidad humana. En ese sentido, señalaron que la transparencia y comunicación efectiva por parte de autoridades regionales “son imprescindibles para orientar a la población y evitar mayores riesgos sanitarios”.

Asimismo, demandaron que se brinde información oficial precisa sobre la situación actual del embalse Turimiquire, así como permitir la asesoría de expertos como el Colegio de Ingenieros y organismos internacionales especializados en recursos hídricos.

Finalmente, exhortaron a la comunidad y población afectada a mantener las medidas sanitarias básicas para evitar mayores complicaciones, priorizando la salud y el bienestar común.

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