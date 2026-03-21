Realizan segunda colecta solidaria para apoyar a familiares de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizó este sábado, 21 de marzo, la segunda “colecta solidaria”, para recibir donativos destinados a apoyar a los familiares de detenidos por razones políticas que siguen pernoctando a las afueras de los centros de reclusión.

Desde las 11 de la mañana del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se reunieron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en una jornada en la que se recolectaron alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, abrigos y mantas.

“Hoy es la segunda colecta solidaria después de 73 días de los familiares durmiendo fuera de las cárceles, esperando las excarcelaciones masivas pero que lamentablemente no se han materializado en su totalidad”, expresó Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso político Josnars Baduel.

La también periodista y defensora de DDHH señaló que sostener a los familiares en las distintas cárceles representan un reto y un “desgaste físico, emocional y económico”, recordando que en Venezuela todavía hay más de 700 presos políticos.

A la fecha, muchos familiares siguen pernoctando a las afuera de las cárceles. Un ejemplo es la situación de El Rodeo, en el estado Miranda, donde son muchas las madres, hijas y esposas que todos los días están en las inmediaciones de este recinto carcelario esperando que sus familiares sean liberados.

SEGUNDA COLECTA SOLIDARIA | 📍 ¡ESTAMOS ACTIVOS EN LA UCV! ✊



Son las 11:00 a.m. de este #21Mar seguimos en la Plaza del Rectorado para la Segunda Colecta Solidaria. 📦



Estamos recibiendo tus donativos para apoyar a los familiares de los presos políticos que siguen pernoctando… pic.twitter.com/CruqnNUteF — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 21, 2026

DECLARACIONES | La periodista Andreína Baduel, miembro Comité por la Libertad de los Presos Políticos y hermana del preso político Josnar Baduel, advierte, desde la Plaza Rectorado de la UCV, sobre la crítica situación de las familias que cumplen 73 días de vigilia ininterrumpida… pic.twitter.com/1Fl6fa4WJl — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 21, 2026

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