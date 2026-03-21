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Realizan segunda colecta solidaria para apoyar a familiares de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizó este sábado, 21 de marzo, la segunda “colecta solidaria”, para recibir donativos destinados a apoyar a los familiares de detenidos por razones políticas que siguen pernoctando a las afueras de los centros de reclusión.

Desde las 11 de la mañana del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se reunieron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en una jornada en la que se recolectaron alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, abrigos y mantas.

“Hoy es la segunda colecta solidaria después de 73 días de los familiares durmiendo fuera de las cárceles, esperando las excarcelaciones masivas pero que lamentablemente no se han materializado en su totalidad”, expresó Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso político Josnars Baduel.

La también periodista y defensora de DDHH señaló que sostener a los familiares en las distintas cárceles representan un reto y un “desgaste físico, emocional y económico”, recordando que en Venezuela todavía hay más de 700 presos políticos.

A la fecha, muchos familiares siguen pernoctando a las afuera de las cárceles. Un ejemplo es la situación de El Rodeo, en el estado Miranda, donde son muchas las madres, hijas y esposas que todos los días están en las inmediaciones de este recinto carcelario esperando que sus familiares sean liberados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Andreína Baduel señaló que sostener a los familiares en las distintas cárceles representan un reto y un "desgaste físico, emocional y económico", recordando que en Venezuela todavía hay más de 700 presos políticos
colecta solidaria
Redacción Runrun.es
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizó este sábado, 21 de marzo, la segunda “colecta solidaria”, para recibir donativos destinados a apoyar a los familiares de detenidos por razones políticas que siguen pernoctando a las afueras de los centros de reclusión.

Desde las 11 de la mañana del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se reunieron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en una jornada en la que se recolectaron alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, abrigos y mantas.

“Hoy es la segunda colecta solidaria después de 73 días de los familiares durmiendo fuera de las cárceles, esperando las excarcelaciones masivas pero que lamentablemente no se han materializado en su totalidad”, expresó Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso político Josnars Baduel.

La también periodista y defensora de DDHH señaló que sostener a los familiares en las distintas cárceles representan un reto y un “desgaste físico, emocional y económico”, recordando que en Venezuela todavía hay más de 700 presos políticos.

A la fecha, muchos familiares siguen pernoctando a las afuera de las cárceles. Un ejemplo es la situación de El Rodeo, en el estado Miranda, donde son muchas las madres, hijas y esposas que todos los días están en las inmediaciones de este recinto carcelario esperando que sus familiares sean liberados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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