Convocan a nueva movilización nacional el #23Mar para exigir mejoras salariales

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) convocó una nueva movilización nacional para el próximo lunes, 23 de marzo, con el fin de seguir exigiendo mejoras salariales para todos los trabajadores.

José Gregorio Alfonso, presidente de Apucv, informó que esta convocatoria será a las 10:00 de la mañana en Parque Carabobo, para movilizarse hacia Plaza Caracas. Lo mismo debe replicarse en todas las regiones del país, donde acudirán a las diferentes inspectorías de trabajo.

El profesor universitario destacó que el reclamo será “la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional”. Además, señaló que ese día pedirán a la comisión tripartita que no quieren “seguir dilatando las soluciones salariales de los trabajadores”, así como también recordarán al nuevo ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, que el Estado debe dar respuesta a sus exigencias.

“Llamamos a todos nuestros jubilados afiliados a la federación, que son 72 organizaciones del nivel central y 24 en el interior, a que atiendan este llamado y salgan también acompañando a todos los trabajadores”, añadió Alfonso.

#EnVideo | La Asociación de Profesores de la UCV (@APUCV) convoca a todos los universitarios y a toda la sociedad venezolana a movilizarse este #23Mar a las 10:00 AM desde Parque Carabobo a Plaza Caracas, ante grave crisis salarial que atraviesan los universitarios y todo el… pic.twitter.com/z8lAFGHu1w — Viva la UCV (@VivaLaUCV) March 20, 2026

El pasado 12 de marzo, representantes gremiales, sindicales, trabajadores, jubilados, pensionados y estudiantes acudieron a la Plaza Morelos, en Caracas, para exigir mejoras salariales y de pensiones. Sin embargo, su sorpresa fue conseguir una inmensa tarima del chavismo a escasos metros bloqueando el acceso en la avenida Universidad, además de presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La multitud pasó frente al Ministerio Público ante la mirada de empleados. Asimismo, trabajadores del Metro de Caracas salieron a observar la protesta, conformada básicamente por personas de la tercera edad.

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