El Mañanero del 20 de marzo: El título que permitió drenar la emoción contenida

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 20 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Venezuela ingresó al olimpo de los campeones del Clásico Mundial de Béisbol en un 2026 marcado por tensiones, crisis y cambios. El país activó una tregua para drenar años de angustia. No fue solo un título; fue el ejercicio soberano de la alegría y un bálsamo para una autoestima nacional herida.

La celebración dejó una pregunta en el aire: ¿por qué se sintió tan intensa? ¿Por qué este triunfo se experimentó como una descarga colectiva? Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social y coordinadora de investigación del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV) advierte que aunque este triunfo nos dio una lección de trabajo en equipo, coordinación y profesionalismo, la traducción a la realidad no es automática.

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Lo que rompe en redes

El tráiler de la próxima película de Spider- Man: Un Nuevo Día ya hizo historia. Fue lanzado el miércoles por la mañana y se ha convertido en el tráiler más visto de todos los tiempos con 718,6 millones de reproducciones en tan solo 24 horas. El récord anterior lo ostentaba “Deadpool y Wolverine”, que alcanzó los 365 millones de visualizaciones.

La cinta, que se estrenará el 31 de julio, abordará la vida de Peter Parker cuatro años desde los sucesos de ‘No Way Home’: ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.

“Luchando contra el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás”, dice la sinopsis del tráiler.

Azuquita pa’l café

“Jugando chapita” es el tema con el que Rawayana y Neutro Shorty homenajearon el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.

“Venezuela quedó campeón yesto solo es el comienzo. ¡Gracias muchachos, esto es lo que nos merecemos!”, dice el mensaje que colocaron junto al video.

La ñapa (recomendamos…)

No te puedes perder el episodio 7 del vlog sobre la final del Clásico Mundial del Béisbol de “El Cuartico”: El drama del partido narrado por Daniel y Estepanía, el gringo que solo sale con mujeres venezolanas y la explosión de la celebración del título de la selección nacional.