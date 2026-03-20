TBT de la Impunidad: Cadivi y Cencoex, el agujero negro de las divisas en Venezuela

Imagina un agujero negro financiero con una fuerza de succión tan grande capaz de devorar hasta 300 000 millones de dólares. Dinero que debía convertirse en comida, medicinas, inversión en hospitales o garantizar servicios públicos terminó cruzando el “horizonte de sucesos” hacia empresas de maletín y cuentas en el extranjero. 🕳️💸

El control de cambio creado en 2003 por el gobierno de Hugo Chávez prometía proteger las reservas tras el paro petrolero y garantizar divisas para necesidades básicas. En la práctica, el sistema —administrado por Cadivi y luego Cencoex— fue mucho más que unas carpetas para obtener dólares para viajes en el exterior y terminó convirtiéndose en una estructura opaca que facilitó el desvío masivo de fondos públicos.

La mecánica era simple: el Estado entregaba dólares preferenciales para importar alimentos o medicinas. Pero muchas empresas eran fantasmas. Las mercancías no llegaban, se sobrefacturaban importaciones o los dólares se revendían en el mercado negro con ganancias de hasta 1000%: todo se perdía de vista, menos la corrupción.

La falta de acceso a divisas oficiales para importar materias primas, sumado a precios controlados por debajo del costo de producción, provocó escasez generalizada, cierre de empresas y una severa crisis económica por los desequilibrios estructurales y caída de la producción nacional.

El propio Jorge Giordani, exministro de Planificación y de Finanzas e impulsor y defensor técnico del control de cambio, trece años después tuvo la “iluminación” de solicitar, -junto al también exministro, Héctor Navarro- investigar el destino de 300 000 millones de dólares presuntamente malversados. Justo en el año 2016, cuando la escasez de productos básicos superaba el 80%, el PIB se desplomaba a niveles sin precedentes y la migración venezolana comenzaba a ser una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel global.



En este #TBTDeLaImpunidad recordamos que La luz no escapa de un agujero negro, y en esta trama, la justicia tampoco ha dado señales. Con el 80% de los casos impunes, la pregunta sigue siendo: ¿Quién nos devuelve lo que succionó la corrupción?

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