“Sin libertad no hay estabilidad”: Grupo IDEA pide priorizar DDHH en Venezuela

Persistencia de prácticas represivas y continuidad en el poder de presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciaron los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).

Haciéndose eco de las conclusiones de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, los exmandatarios advirtieron la “urgente necesidad” de situar estas garantías como prioridad en el país.

Alertaron que pese a las recientes excarcelaciones, siguen los encarcelamientos y restricciones a la libertad de opositores.

Paralelamente cuestionaron la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía y señalaron que cuando la justicia es selectiva se desnaturaliza el propósito de esta.

Treinta ex jefes de Estado de @IDEA_Grupo piden estabilización con democracia en Venezuela pic.twitter.com/DL9lM9g2QJ — Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) March 18, 2026

Quienes suscribieron la misiva expusieron que la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, así como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y otros miembros del Ejecutivo, forman parte de una estructura de poder cuestionada por organismos internacionales.

Los políticos expresaron su preocupación por un enfoque centrado en la recuperación de la industria petrolera venezolana, que podría dejar un margen al chavismo para prolongarse en el poder sin avanzar en cambios verdaderamente democráticos.

De manera categórica instaron a la comunidad internacional a mantener atención sobre el país y a promover una transición que conduzca a una reforma institucional efectiva.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.