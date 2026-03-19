EE.UU. flexibilizó alerta de viaje a Venezuela pero mantiene excepciones

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Venezuela el 19 de marzo de 2026, reduciendo el nivel de alerta general de Nivel 4 (no viajar) a Nivel 3 (reconsidere viajar).

Esta flexibilización se debe a la eliminación de los indicadores de riesgo por “detención injusta”, “disturbios” y “otros”. Sin embargo, se mantiene la recomendación de reconsiderar los viajes debido a los riesgos persistentes de “crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura de salud deficiente”.

A pesar de la mejora en la calificación general, el gobierno estadounidense mantiene excepciones de Nivel 4 para estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar “debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo”.

“Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros”, explica un comunicado del Departamento de Estado.

Operaciones diplomáticas y restricciones oficiales

Este cambio de nivel se produce tras el inicio, en enero de 2026, de un enfoque por fases para la reanudación de las operaciones de la embajada de EE. UU. en territorio venezolano. No obstante, la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada en Bogotá, continúa funcionando como la misión remota principal hasta que la sede en Caracas esté plenamente operativa.

Dada la suspensión parcial de servicios, los empleados del gobierno estadounidense aún requieren de autorizaciones especiales para ingresar al país y para realizar cualquier desplazamiento fuera de la ciudad de Caracas.

Se recuerda, además, que los estadounidenses que ingresen a Venezuela deben poseer pasaporte estadounidense válido en buen estado con al menos seis meses de vigencia, se requiere una visa venezolana válida. No se expiden visas a la llegada.

Riesgos de seguridad y deficiencias en salud

El Departamento de Estado consideró que la seguridad personal sigue siendo un reto, con reportes constantes de homicidios y robos armados perpetrados por bandas criminales que operan con impunidad.

En ese sentido, se advierte especialmente sobre los riesgos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde el uso de taxis no regulados y los movimientos nocturnos hacia Caracas son “altamente peligrosos”. Además, señalan que grupos como el Tren de Aragua y el “Cartel de los Soles” mantienen su actividad operativa en diversas regiones.

En el ámbito sanitario, el organismo señala que el sistema de salud venezolano se encuentra en una etapa de recuperación, pero aún enfrenta escasez crítica de medicamentos y suministros básicos, incluso agua y electricidad en hospitales públicos de zonas aisladas.

El organismo considera fundamental que los viajeros estadounidenses cuenten con un seguro que cubra evacuaciones médicas, teniendo en cuenta que las evacuaciones directas hacia los Estados Unidos no son posibles bajo las condiciones actuales.

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