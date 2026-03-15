Machado: negar la amnistía selectivamente es represión

La líder de oposición María Corina Machado respondió enérgicamente a la negativa de un tribunal de conceder la amnistía al abogado Perkins Rocha.

A través de su cuenta en X, Machado aseguró que “negar la amnistía selectivamente es represión” y agregó que el régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca.



La líder de oposición afirmó que Venezuela decidió ser libre y que se ha “avanzado muchísimo” en este proceso.

“Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible. Es muy emocionante ver cómo los venezolanos dentro y fuera del país cada día recuperan su voz y los espacios secuestrados”, señaló.

Machado aseguró que Rocha “es un ciudadano ejemplar”, además de “un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista”.

“El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad. Hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía”, dijo.

Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca.



Saben qué? NO PODRÁN. Venezuela decidió ser LIBRE.… https://t.co/4T0L1eSHH1 pic.twitter.com/zrrMCs7aMx — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 14, 2026

ONG critica negación de amnistía

La ONG Foro Penal criticó la negación de amnistía que han denunciado algunos de los que solicitaron el beneficio.

Alfredo Romero, presidente del Foro, fue uno de los voceros en llamar la atención sobre esto al calificar de “complicidad” de jueces y fiscales en esta denegación, pese a que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para tramitar la libertad plena a cientos de presos y presas políticas del país.

“Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores”, dijo en su cuenta de la red social X.

Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores — Alfredo Romero (@alfredoromero) March 13, 2026

Para Ramos y Rocha no alcanzó la amnistía

El tribunal encargado de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada a favor de la periodista Nakary Mena Ramos, manteniendo abiertas las medidas judiciales en su contra. Así lo dio a conocer Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Ruiz agregó que, tras la presentación de la apelación hoy, la comisión parlamentaria de seguimiento asumió un compromiso pleno para atender los casos con urgencia e importancia, mostrando un rechazo unánime a la judicialización de periodistas y trabajadores de medios.

“Al día de hoy no tenemos periodistas tras las rejas, pero 17 siguen bajo medidas cautelares”, indicó Marco Ruiz en rueda de prensa.

Por su parte, el abogado Perkins Rocha informó que le fue negada la solicitud de amnistía hecha ante el Tribunal Especial Primero de 1era Instancia en funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo.

Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

