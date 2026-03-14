Familiares levantan campamento en Zona 7 tras traslado de presos políticos a Yare II

El Comité por la libertad de presos políticos (Clippve) informó la noche de este viernes, 13 de marzo, que los familiares que se encontraban apostados en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Zona 7 en Boleíta, estado Miranda, levantaron su campamento.

Tras 64 días de lucha y reclamos por la liberación de sus seres queridos, Yaxzorora Lozada, Mileydi Mendoza, Sandra Rosales, Wendy Hidalgo y Evelyn Quiaro—las últimas cinco mujeres que quedaban en el espacio— recogieron sus pertenencias para ir detrás de sus familiares quienes fueron trasladados a la cárcel de Yare II.

“Ahora, su brújula apunta a Yare II, donde continuarán alzando la voz por sus familiares vinculados al supuesto caso de explosivos de Plaza Venezuela”, informó el Clippve.

En un video difundido por el periodista Seir Contreras, las cinco mujeres denunciaron que Jorge Rodríguez no cumplió su promesa de liberarlos a todos. Garantizaron que sostendrán su lucha en el centro carcelario al que fueron enviados sus 12 familiares señalados sin pruebas por presunto “terrorismo”.

LEVANTAN CAMPAMENTO | Hay lugares que se convierten en símbolos de dignidad. Durante semanas, el frente de Zona 7 fue el hogar de familias que se negaron a dejar solos a los suyos.



Hoy, Yaxzorora Lozada, Mileydi Mendoza, Sandra Rosales, Wendy Hidalgo y Evelyn Quiaro—las últimas… pic.twitter.com/anfwGRSPxE — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 14, 2026

Durante las vigilias que realizaron madres, hermanas, esposas y familiares de presos políticos, denunciaron obstáculos para acceder al recinto policial y restricciones impuestas por cuerpos de seguridad.

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