Después de siete años, EEUU izó nuevamente su bandera en Caracas

Este sábado, 14 de marzo, la embajada de Estados Unidos volvió a elevar su bandera en la sede diplomática en Caracas.

En una ceremonia encabezada por la encargada de negocios del país norteamericano, Laura Dogu, la bandera fue izada desde tempranas horas de la mañana.

“Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos exactamente siete años después de haber sido retirada”, se lee en el post.

El 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue retirada de la Embajada en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y el régimen madurista.

“Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”, se lee en la publicación

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se rompieron oficialmente en enero de 2019 debido a la decisión de Nicolás Maduro de cortar lazos con Washington.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ambos países han acordado formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, lo que permitirá la reapertura de misiones oficiales.

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