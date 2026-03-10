Mejores salarios e inversión para una atención de calidad: el anhelo de médicos venezolanos

A propósito de la celebración este 10 de marzo del Día del Médico en Venezuela, especialistas en salud, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos instaron a mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión en Venezuela y del sistema público nacional.

Esta fecha se conmemora en honor al natalicio de José María Vargas (1786-1854), insigne médico, científico, educador, expresidente de la república, quien fuera rector de la Universidad de Caracas y considerado padre de la medicina moderna en Venezuela. Esta fecha fue instituida en 1955 por la Federación Médica Venezolana para honrar su legado.

En su perfil en Instagram, Manuel Enrique Figuera, infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reflexionó que la lección que dejó Vargas cobra en la actualidad más vigencia que nunca: “En medio de un golpe de estado, ante la fuerza de las armas, antepuso la fuerza de la conciencia y la justicia. Hoy, 10 de marzo, celebramos nuestro día no solo recordando su natalicio, sino honrando su legado en cada hospital y ambulatorio del país”.

Figuera además recordó la realidad actual que predomina en el sistema público nacional: “Ejercemos en centros deteriorados y sin insumos, enfrentamos servicios intermitentes de agua y luz, con los salarios más bajos de la historia y una emergencia humanitaria que no da tregua“. No obstante, recalcó que la mística de los profesionales de salud venezolanos es “inquebrantable” tanto dentro como fuera del país: “Dejando en alto nuestro gentilicio en el exterior, el médico venezolano sigue siendo ejemplo de sacrificio y excelencia”. Por tal motivo, felicitó “a los que se quedaron, a los que se fueron y a los que ya no están”.

A finales de abril de 2025, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de abril/mayo 2025 situó a Venezuela entre los países con mayor escasez de personal sanitario en la región. La crisis se debe a una migración masiva —con reportes de más de 40 000 según la Federación Médica Venezolana y Médicos Unidos por Venezuela al menos desde 2016—, bajos salarios y falta de insumos, afectando gravemente la atención.

Patricia Valenzuela, internista-infectólogo, quien también presidió la Sociedad Venezolana de Infectología y profesora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Declaró a runrunes que si pudiera pedir tres deseos para mejorar sus condiciones de ejercicio profesional en pro de la atención al paciente, estos serían “Mejorar los salarios y la seguridad laboral para poder dedicarnos al trabajo asistencial, a la academia y a la investigación científica en una sola institución. Mejorar todos las infraestructuras y servicios de electricidad y agua de todos los hospitales a nivel nacional y aumentar la inversión del Estado en salud, para incorporar tecnología e inteligencia artificial en todos los hospitales que ya reparamos y acondicionamos”.

La última Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) del cierre de 2024 y principios de 2025 en Venezuela reveló una crisis estructural continua: para ese momento, el desabastecimiento de insumos en quirófanos superaba el 70%, la falta de material en emergencias era de 36% y había un 50% de fallas de agua en los centros y servicios inoperativos. Los pacientes además financiaban casi el 94% de la atención.

Apoyo desde otras trincheras

Otros gremios, organizaciones y dirigentes políticos también hicieron sus votos porque el Día del Médico sirva para retomar el debate sobre la necesaria transformación hospitalaria que posibilite un sistema funcional y el adecentamiento de la realidad laboral que redunde en una atención de calidad para el paciente.

La Federación Venezolana de Maestros insistió en que honrar el legado de Vargas “también implica mejorar las condiciones de vida y salariales para los médicos venezolanos, garantizando que puedan ejercer su valiosa profesión con dignidad, estabilidad y merecido reconocimiento”.

María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, saludó la determinación de los médicos que siguen en Venezuela “con la vocación de sanar a esta patria que ha padecido tanto” y reconoció el ejercicio que sostienen “con recursos limitados”: “Pero a través de su ingenio, su ética y su profunda humanidad salvan vidas en medio de la adversidad, como un acto de heroísmo”.

Desde Convergencia Venezuela, además de felicitar a los médicos, recordaron que su labor cotidiana “merece respeto, condiciones dignas y un sistema de salud que esté a la altura de su entrega”.

En la misma línea, el dirigente político Andrés Caleca recordó que la conmemoración de este Día del Médico ocurre “en medio de una crisis general del sistema de salud que no da tregua”.

El país muere de mengua y cada médico hace lo que puede con uñas y dientes. 46 000 han emigrado. Mi reconocimiento a Médicos Unidos por Venezuela: héroes de cada día”, remaró.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.