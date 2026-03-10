El Mañanero del 10 de marzo: Aprietan acelerador para Ley de Minas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 10 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

“Abordar el régimen fiscal y de regalías ajustados a la productividad de los yacimientos (especialmente para pozos maduros o marginales), buscando incentivar la inversión en áreas de baja rentabilidad actual, mediante la simplificación del tema tributario para los inversionistas, que se traduzca y proyecte en beneficio para el pueblo”, es una de las principales propuestas de la Ley Orgánica de Minas que fue aprobada este lunes 9 de marzo en primera discusión.

De acuerdo a lo expuesto en el Parlamento, el nuevo documento legal introducirá cambios estructurales en la administración, fiscalización y protección minera en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.

Recién salido del horno: otras noticias

Cifran en más de 650 los excarcelados tras anuncio de Jorge Rodríguez hace dos meses

Unimet le abre las puertas a la discusión sobre hidrocarburos

Todos los presos políticos con autismo ya fueron excarcelados



“Sin hechos no hay delito”: La reflexión de Guanipa al recibir sobreseimiento de su causa

Lo que rompe en redes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este lunes 9 de marzo el restaurante El Arepazo en la comunidad de El Doral en Miami.

"¿Cuál es su comida favorita?": La pregunta que le hizo el presidente de #EEUU, Donald Trump, a los venezolanos que se encontraban en el restaurante El Arepazo ubicado en el Doral, Florida.



El mandatario visitó el local este lunes #9Mar, donde le agradeció a los empleados por…

Azuquita pa’l café

La selección de Venezuela siguió ayer con su paso arrollador y derrotó a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol.

¡Venezuela mantiene el invicto! Los dirigidos por Omar López demostraron toda su experiencia y poderío ante Nicaragua para conseguir la tercera victoria en el WBC 2026. ⚾🔥



🇻🇪#VEN 4-0 🇳🇮#NCA | FINAL



📹: MLB



📹: MLB

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves 12 de marzo se estrena en Venezuela la película No te Olvidaré.