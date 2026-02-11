El Mañanero del 11 de febrero: Familiares de presos políticos protestaron frente a la AN

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 11 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Este martes 10 de febrero, familiares de presos políticos acudieron a la sede de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de ser escuchados por los diputados.

Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), alertó que el Estado ha incumplido con las excarcelaciones anunciadas desde el pasado 8 de enero.

“Más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos de esta Ley de Amnistía si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, dijo la activista.

Recién salido del horno: otras noticias

Venezuela repite como tercer país más corrupto según informe de Transparencia

Debate sobre la Ley de Amnistía revela vacíos técnicos y riesgos jurídicos

Hijo de Guanipa confirmó que su padre está en casa y agradeció a Estados Unidos

Fundehullan insta a eliminar narrativa de criminalización en Ley de Amnistía

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Lo que están cambiando es el sitio de reclusión. muchos de ellos tiene apostamiento policial, es decir, ni siquiera pueden salir de sus casas. Siguen presos pero cambiaron la locación”, abogado Joel García sobre juan pablo guanipa y perkins rocha



Lo que rompe en redes

Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, emplazó a los diputados de la Asamblea Nacional sobre las inconsistencias de la Ley de Amnistía, aprobada en primera discusión en el Parlamento sin que muchos parlamentarios conocieran el contenido.

Siguiendo nuestro mandato, estuvimos presentes en la sesión de consulta acompañando a las víctimas y reiterando que la única vía legítima es el restablecimiento efectivo del Estado de Derecho en Venezuela. La situación de las personas detenidas por razones políticas responde al… pic.twitter.com/3z7V6LzG5F — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 10, 2026

Azuquita pa’l café

Las estrellas de Hollywood Leonardo DiCaprio y Tobey McGuire fueron vistos en una de las fiestas post Super Bowl amenizada por el rapero Ice Cube.

La ñapa (recomendamos…)

Para este jueves está previsto el estreno en Venezuela de la película Cumbres Borrascosas, basada en la novela de Emily Bronte y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.