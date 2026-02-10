Fundehullan insta a eliminar narrativa de criminalización en Ley de Amnistía

Una serie de recomendaciones a la Comisión Redactora de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional hizo la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) y el Observatorio DDHH Llanos.

Así como otras organizaciones que acudieron al Parlamento el pasado fin de semana, Fundehullan instó al Estado a eliminar la narrativa de criminalización y desprenderse de cualquier narrativa de confrontación.

A juicio de la organización, el instrumento legal aprobado en primera discusión debe fundamentarse en el reconocimiento pleno de las víctimas y ser elemento de sanación del tejido social.

Fundehullan puntualizó que la Ley de Amnistía no es un simple beneficio procesal, sino un instrumento destinado a la reconciliación nacional.

Entre las recomendaciones que hace la organización destacan:

1. Adecuación del Lenguaje y eliminación de la Narrativa de Criminalización: Para la organización es necesario suprimir términos como extremismo, odio o terrorismo. “Mantener una terminología estigmatizante anula el propósito de reconciliación y perpetúa la persecución discursiva contra los beneficiarios”.

2. Reconfiguración de la amnistía como mecanismo de justicia transicional: Fundehullan recomienda definir la amnistía como un acto de reparación que reconoce la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a la disidencia. “ Se debe abandonar la concepción de la amnistía como una clemencia o perdón otorgado por el Estado”.

3. Inclusión explícita de presos políticos de larga data: De acuerdo a la organización la ley debe contener una cláusula de no discriminación, que incluya a aquellas personas que llevan años bajo medidas cautelares o condenas sin pruebas. “La omisión de estos grupos generaría una jerarquización de víctimas y violaría el principio de igualdad ante la ley”.

4. Declaratoria de nulidad absoluta de procesos inconstitucionales: Según la organización, la ley debe contemplar la anulación de los expedientes donde se demuestre la existencia de tortura, desapariciones forzadas o violación al debido proceso. “No se puede perdonar; un proceso que, desde su origen, es inexistente por ser contrario a la Constitución”.

5. Establecimiento de garantías de reparación y no repetición: Para la ONG es perentorio incluir en la ley un capítulo, donde se garantice la restitución de derechos civiles y políticos, la eliminación de antecedentes penales y el compromiso del Estado de no utilizar nuevamente las instituciones judiciales para la represión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.