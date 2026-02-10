Hijo de Guanipa confirmó que su padre está en casa y agradeció a Estados Unidos 

Luego de que el dirigente político Juan Pablo Guanipa estuviera horas desaparecido, su hijo Ramón Guanipa anunció que este se encuentra en su residencia en Maracaibo

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, escribió Ramón Guanipa en la cuenta de X de su padre, quien fue excarcelado este domingo 8 de febrero de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la localidad caraqueña de Mariperez.

Ramón Guanipa agradeció al gobierno de los Estados Unidos por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos.

Posteriormente desde su casa en la capital del estado Zulia, Ramón confirmó que su padre se encuentra en arresto domiciliario.

“Tiene un grillete electrónico en su tobillo y dos funcionarios apostados en el estacionamiento de la casa. Tiene prohibición de declarar y de usar en redes sociales, menos libertades”, declaró Guanipa a los medios.

Aseguró que aunque tiene temor de lo que puedan hacerle a él o a su familia, no dejará de seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos.

“Mi padre solo fue a visitar a otros presos políticos y darle apoyo, Jorge Rodríguez (el presidente de la Asamblea Nacional) si lo puede hacer y él no, él supuestamente fue a desestabilizar por el simple hecho de acompañar a los familiares de quienes están en los centros de reclusión”, dijo Ramón Guanipa.

Otra detención arbitraria

A través de un comunicado emitido por el Ministerio Público, comandado por el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se alegó que Guanipa habría violado las medidas restrictivas de libertad con las que salió excarcelado.

Sin embargo, el coordinador nacional de Vente Venezuela, Orlando Moreno, aseguró que Guanipa no violó medida cautelar alguna.

“La detención de Juan Pablo Guanipa indica que los hermanos Rodríguez solo están simulando una transición de la mano de Trump”, manifestó la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.