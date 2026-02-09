Juan Pablo Guanipa fue “secuestrado” después de ser excarcelado: MP pide arresto domiciliario

Apenas unas pocas horas después de haber sido excarcelado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, su familia denunció que fue “secuestrado” por sujetos armados sin identificación y exigieron fe de vida.

Ramón Guanipa, hijo mayor del opositor, alertó que un grupo de al menos 10 personas no identificadas interceptaron a su padre y se lo llevaron. Según señaló, lograron identificar tres vehículos: un Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Simbol. Ante esta situación, exigió una fe de vida del dirigente.

Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos.



Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas.



Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol.



Exigimos FE DE VIDA… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

Durante al menos una hora no se tuvo ningún tipo de información de Guanipa, hasta que el Ministerio Público, encabezado por Tarek William Saab, publicó un comunicado en el que anunció que solicitó a un tribunal “revocarle la medida cautelar acordada” a Guanipa por supuesto “incumplimiento de las condiciones impuestas”.

Según un comunicado de la Fiscalía, también solicitó al tribunal adoptar las decisiones correspondientes “para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

“Esto fue un secuestro como si te estuviese llevando la mafia”

Tras conocerse el comunicado, el hijo de Guanipa ofreció declaraciones al canal de YouTube Guarimba Digital, donde explicó que su padre salía de una actividad y, según testimonios, fueron interceptados por tres vehículos distintos.

“Ellos pensaron en tratar de salir forzosamente pero estaban totalmente cubiertos. Se bajaron personas sin identificación, con armas largas, una actitud agresiva, le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez, empezaron a golpear la casa. En medio de ese tumulto mi papá decidió bajarse. Al bajarse, inmediatamente lo agarraron, lo metieron en un vehículo y se fueron. No se llevaron a ninguna otra persona de las que estaba allí”, dijo Ramón Guanipa.

También, señaló que uno de los presentes en el momento le dijo: “nosotros en verdad pensábamos que nos iban a matar”. En ese sentido, recordó que cuando se trata de funcionarios “la actitud es más protocolar”, pero en este caso, aseveró que “esto fue un secuestro como si te estuviese llevando la mafia”.

Sobre el comunicado de la Fiscalía, Ramón Guanipa señaló que, según la boleta de excarcelación, su padre tiene como únicas medidas cautelares un régimen de presentación de 30 días y prohibición de salida del país. “No dice en ningún lado que no puede declarar, que no puede simplemente pasear por los centros de reclusión en moto. ¿Cuál es el crimen? Es obvio que esto no obedece a ningún tipo de protocolo de nada”, agregó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.