Expresidentes demandan liberación de todos los presos políticos  

José María Aznar, Mariano Rajoy y Álvaro Uribe, expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA, demandaron que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y además que anulen leyes represoras.

“32 exjefes de Estado del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela”, informó la asociación en redes sociales.

Exlíderes iberoamericanos compartieron un comunicado firmado por todos donde exigieron la libertad plena y el cierre de los juicios arbitrarios, a los que están sometidos los presos políticos.

“Mientras no se deroguen las leyes represoras que los llevaron a prisión todavía pueden ser vulnerables ante la justicia”, reza el comunicado.

Asimismo advirtieron que el proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea Nacional amenaza con discriminar a las víctimas a las que se otorgará el beneficio.

El parlamento recientemente aprobó en primera discusión una ley de amnistía para beneficiar a los presos políticos desde 1999 al presente, sin embargo a juicio de analistas excluye a algunas víctimas y revictimiza a otras.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.