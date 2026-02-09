El Mañanero del 9 de febrero: Guanipa, Armas, Rocha y Hernández entre excarcelados este 8Feb

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 9 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

ONG como Foro Penal reportaron la excarcelación de varios dirigentes políticos este domingo 8 de febrero, entre ellos Juan Pablo Guanipa, Dignora Hernández, María Oropeza, Jesús Armas y Perkins Rocha.

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenido”, dijo Guanipa.

Recién salido del horno: otras noticias

ONG piden que proceso de excarcelación continúe mientras se aprueba Ley de Amnistía

Entre oraciones y bienaventuranzas, familiares piden libertad para todos los presos políticos

Clippve niega que mujer que abrazó a Jorge Rodríguez sea familiar de un preso político



Sanar bajo vigilancia: el reto de reconstruir la seguridad personal tras la prisión política



Expresidentes demandan liberación de todos los presos políticos

La perla del día



“La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental. Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa”, Edmundo González Urrutia



Lo que rompe en redes

Después de ser excarcelados este mismo 8 de febrero, Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas se fueron en caravana hasta El Helicoide

#AHORA | Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas, ambos excarcelados recientemente, iniciaron una caravana de motorizados rumbo a El Helicoide, en #Caracas, donde familiares se mantienen exigiendo la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por el régimen madurista.… pic.twitter.com/KiX9FmWeo3 — VPItv (@VPITV) February 8, 2026

Azuquita pa’l café

La banda Green Day actuó ayer domingo 8 de febrero antes del inicio del Super Bowl e interpretaron, entre otras canciones, American Idiot, una canción que critica el sistema americano.

Green Day performs at the #SuperBowlLX Opening Ceremony pic.twitter.com/ctuVI0dcwt — asl (@AwardShowLive_) February 8, 2026

La ñapa (recomendamos…)

En el desfile de la Feria del Sol en Mérida, algunos asistentes pitaron a una carroza con las figuras de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

En el desfile de las Ferias del Sol en Mérida los asistentes pitaron y pidieron que esta carroza fuera sacada del recorrido. pic.twitter.com/j1XkMePlpq — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) February 8, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

