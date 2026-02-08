ONG piden que proceso de excarcelación continúe mientras se aprueba Ley de Amnistía 

Organizaciones de derechos humanos como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se reunieron con la Comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) encargada del proyecto de Ley de Amnistía para la convivencia democrática.

“Creemos que el actual proyecto de ley no se corresponde con el espíritu que debería tener un texto que pretenda promover la paz y la reconciliación y, en ese sentido presentamos nuestras observaciones”, sostuvo Provea en un comunicado.

Las organizaciones exigieron que el proceso de excarcelaciones no se detenga mientras se debate el proyecto de ley y se aprueba en segunda discusión.

“El anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, añadió la ONG.

“Se recomienda incluir un artículo que enuncie, a título ejemplificativo no como lista cerrada, los principales tipos penales comprendidos por la amnistía, para lo cual ha de tenerse en cuenta las imputaciones o condenas más frecuentemente efectuadas o impuestas en estos años en el marco de la crítica contra las autoridades, la protesta social o la lucha contra el orden político establecido”, se desprende del comunicado.

Provea amputó que en el proyecto de ley debe incluirse una norma sobre la restitución de bienes que le hayan incautado a personas privadas de libertad y un artículo que establezca que toda persona en proceso penal que haya sido despedida de su lugar de trabajo, debe ser reincorporada.

