Guanipa, Rocha, Hernández y Armas entre los excarcelados este domingo 8 de febrero  

“Mucho que hablar acerca del presente y futuro de Venezuela”, dijo el dirigente político y también periodista, Juan Pablo Guanipa, tras ser excarcelado de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas.

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenido, pero siempre con la verdad por delante”, agregó el miembro de Primero Justicia.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, dijo Ramón, hijo de Guanipa.

Igualmente este domingo 8 de febrero fue excarcelado el abogado Perkins Rocha, noticia que fue confirmada en redes sociales por su esposa María Costanza Cipriani, quien indicó que este tiene medidas cautelares muy estrictas

Asimismo, el exconcejal de Caracas y profesor universitario Jesús Armas fue otro de los presos políticos excarcelados este domingo. Armas fue detenido en diciembre de 2024 tras salir de un establecimiento en Las Mercedes y se encontraba preso en El Helicoide.

Jesús Armas, dirigente político excarcelado en Venezuela, ofreció palabras a la prensa una vez fue liberado y se refirió a la ley de Amnistía propuesta por el régimen; además, agradeció al gobierno de Estados Unidos por su intervención para facilitar estos procesos de… pic.twitter.com/wrSbB6SIwg — NTN24 (@NTN24) February 8, 2026

Por su parte, Vente Venezuela confirmó la excarcelación de las dirigentes políticas Dignora Hernández, María Oropeza y Catalina Ramos.

Hernández, secretaria política de la organización política Vente Venezuela y miembro del comando de campaña Con Venezuela, fue detenida en marzo de 2024 luego de ser acusada de una supuesta conspiración.

Oropeza fue aprehendida en agosto de 2024. La coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa logró transmitir en directo el momento de su detención, la cual realizó sin una orden judicial, mientras que Ramos, presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, fue detenida en mayo de 2025, luego que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunciara un presunto plan contra las elecciones regionales y legislativas.

¡La fuerza de la verdad siempre prevalece!



Anunciamos la excarcelación de Dignora Hernández, María Oropeza y Catalina Ramos, tras largos meses de cautiverio.



¡Seguimos con firmeza hasta que todos sean libres! 🇻🇪#QueSeanTodos pic.twitter.com/9Jgu6sd8ol — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 8, 2026

También ayer fue excarcelada la activista Naomi Arnuadez, quien estuvo 300 días detenida.

La abogada es defensora de derechos humanos y ha trabajado durante años con adolescentes en la prevención y denuncia de agresiones físicas y sexuales.

#ÚLTIMAHORA Excarcelada la activista Naomi Arnaudez tras más de 300 días de detención arbitraria https://t.co/vo8QiezAx2 pic.twitter.com/DLvuj2dQDo — Monitoreamos (@monitoreamos) February 8, 2026

Igualmente salió de prisión con medidas cautelares, el activista de Voluntad Popular, Aldo Rosso, detenido hace 17 meses.

El miembro de VP fue detenido el pasado 4 de julio de 2024, en el inicio de la campaña del excandidato Edmundo González Urrutia.

😭🇻🇪 ¡Aldo Roso está LIBRE!



Confirmamos con infinita alegría que nuestro hermano ha sido excarcelado tras un año y medio de injusta prisión.



¡Bienvenido a la libertad! pic.twitter.com/7awEwMSLwi — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 8, 2026

Otro excarcelado de Voluntad Popular fue Luis Somaza, quien aseguró que el encierro no logró quebrar su convicción ni su compromiso con el país. También fueron excarcelados en el estado Carabobo, Alby Colmenares, Nikkol Arteaga y Ángel Luna.

Asimismo confirmaron la excarcelación de Luis Tarbay, activista de DDHH y coordinador de la sección internacional de Vente Venezuela, la dirigente larense de La Causa R, Nancy Camacaro y el dirigente sindical Robert Franco.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.