El Mañanero del 5 de febrero: Reordenamiento en Miraflores luego del 3 de enero

jueves, 5 de febrero

El primer sorbo

En 30 días, la administración pública tiene dos nuevos vicepresidentes sectoriales, siete flamantes ministros, tres presidentes de organismos y dos cargos recién abiertos que reordenan el poder de los clanes del chavismo.

El arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores trajo una ola de sustitutos y enroques que dibujaron un nuevo tablero del poder.

Recién salido del horno: otras noticias

Excarcelan 30 presos políticos incluyendo al periodista Rory Branker este #4Feb

“70 días sin ver el sol, sin cama y entre roedores”: Carlos Julio Rojas revela tratos crueles en El Helicoide

VE sin filtro: Una transición genuina requiere desmontar la censura en internet

Las siete reformas estructurales que exige el SNTP para garantizar libertad de prensa

Amnistía Internacional pide protección urgente para Yendry Velásquez y Luis Peche

La perla del día

“Está en su casa en Caracas. Está bien. No tiene ninguna orden (de captura), ni ninguna comunicación, no tiene nada”, Luigi Giuliano, el abogado de Alex Saab



Lo que rompe en redes

Juan Guillermo Requesens, padre del exdiputado Juan Requesens, desmintió que su hijo haya sufrido un percance de salud.

Mi hijo se encuentra https://t.co/nD4ztSREpF noticia que circula por redes es https://t.co/H9ly25DW6m ha sufrido ningún ACV; Sin embargo, agradezco a todos su preocupación y manifestaciones de apoyo y cariño.Dios los bendiga. — @requesens.gruber (@RequesensG) February 5, 2026

Azuquita pa’l café

El senador de Florida, Rick Scott, abogó por la liberación del dirigente político, Juan Pablo Guanipa.

Juan Pablo Guanipa permanece injustamente encarcelado y aislado, al igual que cientos de venezolanos que no deberían haber pasado ni un solo día en prisión.



Juan Pablo Guanipa, y todos y cada uno de los presos políticos por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, DEBEN SER LIBERADOS… pic.twitter.com/gZB5CkEteh — Rick Scott (@SenRickScott) January 24, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Hoy se estrena en las salas de cine venezolanas Stray Kids: The DominATE Experiencie.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

