Excarcelan más de 20 presos políticos incluyendo al periodista Rory Branker este #4Feb

La tarde de este miércoles, 4 de febrero, fue excarcelado Rory Branker, periodista y editor del medio La Patilla, quien estaba detenido desde el 20 de febrero de 2025. Pasó 11 meses y 15 días en prisión.

Así lo anunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización que señaló que la familia de Branker, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), recibieron una llamada con la noticia.

Pero la excarcelación de Rory Branker no fue la única. Según información confirmada por la ONG Foro Penal, hasta las 6:10 de la tarde del miércoles se registraban 22 personas detenidas por motivos políticos que fueron excarceladas.

De acuerdo con una lista que publicó Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, 14 personas fueron excarceladas de Tocorón, 4 del Internado Judicial Rodeo II, 2 del Centro Penitenciario de Yare III, uno de la Cárcel Fénix de Carabobo y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara.

Hasta el pasado lunes 2 de febrero, el Foro Penal contabilizó 687 presos por motivos políticos, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres (una de ellas adolescente). Asimismo, hasta el 4 de febrero, la organización reportó que desde el 8 de enero habían sido excarcelados 350 presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.