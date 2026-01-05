González Urrutia: La normalización “real” del país será posible al liberar los presos políticos

Edmundo González Urrutia calificó los acontecimientos recientes como un “punto de inflexión” para Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, González Urrutia delineó las condiciones indispensables para una transición democrática genuina y envió un mensaje directo a las instituciones del Estado, especialmente a la Fuerza Armada Nacional.

Para González Urrutia, el nuevo escenario político es “un paso importante pero insuficiente”. Según sus declaraciones, “la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas”, a quienes calificó como “rehenes” de un sistema de persecución, así como por el respeto “sin ambigüedades” de “la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio.

“Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse, de manera seria y responsable, un verdadero proceso de transición democrática”, expresó.

González Urrutia aseguró que el respaldo recibido el 28 de julio de 2024 es “profundo, mayoritario y sostenido”, comprometiéndose a actuar con sentido de Estado y unidad nacional para garantizar que “nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”.

“Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024 (…) Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, agregó.

Finalmente, González Urrutia instó a los ciudadanos a asumir este “momento histórico” con “serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.